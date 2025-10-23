Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, i nuovi scatti allontanano le voci di una crisi!

News VIP

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono ancora una coppia, come dimostrano gli scatti che li ritraggono insieme!

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono ancora una coppia: dopo i rumors di una crisi tra l'imprenditore e la showgirl e conduttrice svizzera, arrivano nuovi scatti che smentiscono la rottura. I due appaiono più uniti che mai!

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono ancora una coppia!

Come riporta il settimanale Oggi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono ancora una coppia e non solo solida, ma solidissima. Secondo quanto riportato da Dagospia qualche giorno fa la loro relazione "scoppiata come pop corn cotto troppo a lungo". Una notizia che si presentava inaspettata, dato che Michelle aveva confermato la frequentazione con l'imprenditore solo da qualche settimana.

Intervistata a Verissimo, inoltre, la showgirl svizzera aveva raccontato di essere molto innamorata, tanto che si era vociferato di una decisione importante, quella di ristrutturare insieme un immobile a Milano di oltre 700 metri quadrati. Una decisione che avrebbe rispecchiato la coppia in pieno, dato che i due si sono conosciuti grazie al desiderio di acquistare il medesimo appartamento a Milano. Ma l'indiscrezione di Dagospia aveva frenato i sogni dei fan della coppia, che già auspicavano per i due un lieto fine.

Per fortuna, le foto pubblicate dal settimanale Oggi hanno smentito in pieno la crisi tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: i due sono descritti come affiatati e pronti a compiere quel passo importante di cui si è vociferato a lungo.

Altro che crisi: il regalo di Nino Tronchetti Provera per Michelle Hunziker allontana le voci di una crisi

Il settimanale Oggi conferma che non c'è nessuna crisi tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: la coppia è stata vista insieme e paparazzata più affiatata e unita che mai. A ulteriore conferma del legame tra i due ci sarebbe anche un altro dettaglio molto importante. Nino Tronchetti Provera avrebbe deciso di acquistare la proprietà che li aveva portati a incontrarsi, un immobile di lusso a due passi da piazza San Babila.

Secondo quanto riporta Oggi, Tronchetti Provera avrebbe comprato l'intera proprietà, il cui valore sarebbe di 14 milioni di euro. Un gesto per sugellare l'amore con la showgirl e che auspicherebbe una futura convivenza per i due.