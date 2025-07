Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: ecco come si sono conosciuti l'imprenditore e la showgirl

News VIP

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono apparsi insieme, più innamorati che mai. Ma com'è avvenuto il loro primo incontro?

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più: dopo le prime indiscrezioni, i due sono usciti allo scoperto come coppia. Pur provenendo da due mondi completamente diversi, l'imprenditore e la showgirl si sono innamorati e ora stanno vivendo la loro relazione alla luce del sole. Il loro primo incontro, però, com'è avvenuto?

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: dal primo incontro all'ufficialità

Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore al fianco di Nino Tronchetti Provera: dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, notizia che ha sconvolto i fan della coppia, la showgirl svizzera ha voltato pagina con l'imprenditore Nino Tronchetti Provera. Quest'ultimo è un manager e si occupa di finanza e investimenti sostenibili. Laureato in Economia Aziendale alla Luiss di Roma e con un MBA all'INSEAD, è fondatore e Managing Partner di Ambienta.

L'imprenditore è anche legato a Giovanni Tronchetti Provera, protagonista delle pagine di gossip, negli ultimi tempi, per la sua relazione con Chiara Ferragni. Nino Tronchetti Provera e Michelle Hunziker sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi, che ha pubblicato le foto del loro primo bacio pubblico, oltre ad averli beccati insieme a cena poche settimane prima. Ma com'è avvenuto il loro primo incontro? A svelarlo è sempre Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi: un incontro, il loro, che sembra quasi un incontro del destino e che vede al centro anche un appartamento di lusso a Milano...

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più: ecco come si sono conosciuti

Che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera siano una coppia è oramai chiaro a tutti: i due, infatti, non si nascondono più e dopo la pubblicazione del loro primo bacio in pubblico divulgate dal settimanale Oggi, arriva sempre dal settimanale anche un'indiscrezione sul loro primo incontro. A rivelare di questo aneddoto è stato Alberto Dandolo, nella sua rubrica: il giornalista ha raccontato che "galetto" in questo caso sarebbe stato un appartamento di lusso a Milano.

L'imprenditore e la showgirl non si erano mai frequentati prima, pur avendo alcune amicizie in comune. Ma avevano messo entrambi gli occhi sullo stesso appartamento di lusso a Milano e si erano rivolti allo stesso agente immobiliare. Alla fine, a spuntarla è stato l'imprenditore, ma la conoscenza tra i due era oramai avviata e la scintilla era nata. Come racconta il giornalista, la loro storia è nata lontana dai riflettori e sembra destinata a crescere sempre di più.

Inoltre, i due non si nascondono più e dopo essere stati paparazzati sulle pagine di Oggi, sono apparsi insieme anche al concerto di Vasco Rossi allo Stzio Olimpico di Roma, insieme ad Aurora Ramazzotti - figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti - e a Goffredo Cerza, compagno della ragazza.