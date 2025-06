Michelle Hunziker: Chi è Nino Tronchetti Provera? Età, Carriera, Moglie. Tutto sul nuovo compagno della conduttrice

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sul compagno della presentatrice svizzera Michelle Hunziker, ossia l'imprenditore Nino Tronchetti Provera!

Conosciamo meglio Nino Tronchetti Provera, l'imprenditore che ad oggi al centro del gossip dopo essere stato paparazzato con Michelle Hunziker!

Nino Tronchetti Provera: Chi è il noto imprenditore

Nino Tronchetti Provera ha 55 anni, ma non conosciamo il luogo e la data di nascita esatta, quindi al momento non sappiamo neanche quale sia i suo segno zodiacale. Come si evince dal suo altisonante cognome, appartiene all'importante famiglia Tronchetti Provera; suo cugino è proprio Giovanni Tronchetti Provera, ormai ex fiamma della regina delle influencer Chiara Ferragni. Inoltre, è noto quale sia stato il suo percorso di studi e quale sia la sua professione: prima di diventare un affermato imprenditore, si è laureato con lode in Economia Aziendale presso l'Università Luiss di Roma, poi ha anche conseguito un master all'INSEAD, The Business School of the World.

La sfavillante carriera di Nino Tronchetti Provera

All'inizio della sua sfavillante carriera, è stato il consulente dell'azienda McKinsey&Co. Nel 1997 ha fondato Cam Tecnologie, mentre a partire dal 2002 fino al 2007 ha lavorato per il gruppo di Telecom Italia, divenendo Amministratore Delegato di Finsiel ed in seguito Direttore Generale di Olivetti. Ad oggi, invece, è il fondatore e socio amministrativo di Ambienta, azienda leader focalizzata sugli investimenti incentrati sulla sostenibilità ambientale, l'efficienza delle risorse ed il controllo dell'inquinamento. Come leggiamo sul sito ufficiale, è stata fondata nel 2007 ed ha uffici a Milano, Monaco, Londra e Parigi.

Nino Tronchetti Provera paparazzato con Michelle Hunziker: è amore!

In passato, Tronchetti Provera è stato sposato con Francesca Malgara, con la quale ha avuto tre figlie, Virginia, Allegra e Camilla. Attualmente, però, è stato paparazzato in compagnia della conduttrice e showgirl svizzera Michelle Hunziker. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti che li vedono impegnati a passeggiare per le strade di Mialno mentre si scambiano delle inequivocabili effusioni. Ovviamente, questa paparazzata lascia poco spazio a dubbi, ma non c'è stata ancora nessuna conferma da parte dei dirtti interessati.