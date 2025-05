Michele Morrone, ecco quale misterioso simbolo ha tatuato nel suo punto più intimo!

News VIP

Durante l'intervista a Belve, Michele Morrone ha svelato a Francesca Fagnani di avere un tatuaggio nascosto in un punto intimo. Ecco di cosa si tratta.

Durante la sua intervista a Belve, Michele Morrone ha svelato a Francesca Fagnani di avere un tatuaggio particolare nel suo punto più intimo, un simbolo che tuttavia non ha voluto descrivere nel dettaglio, incuriosendo molto gli spettatori. Ecco l’indiscrezione sul tatuaggio dell’attore che sta circolando sul web nelle ultime ore.

Michele Morrone, a Belve incuriosisce con il tatuaggio intimo

Francesca Fagnani è tornata su Rai 2 con la nuova stagione di Belve e tante intense interviste. Ospite dello studio del graffiante talk-show, Michele Morrone ha parlato della sua vita e della sua carriera, attaccando gli attori italiani e sfogandosi poi con un lungo post su Instagram, che ha cancellato quando è esplosa una polemica senza precedenti per le sue dichiarazioni. Nel corso dell’intervista, Morrone ha fatto anche riferimento ai suoi numerosi tatuaggi, tutti pensati con grande cura, e Fagnani gli ha chiesto di descrivere anche quello che si trova nel suo punto più intimo e che nessuno conosce con esattezza, eccezione fatta per le sue partner.

L’attore, tuttavia, ha tentennato e ha preferito eludere la domanda e non dare una vera e propria risposta, ammettendo che si tratta di un simbolo ma che non è il caso di riportarlo in prima serata. Ovviamente questa risposta ha scatenato l’immediata curiosità degli spettatori ma anche delle fan di Morrone, che da anni vorrebbero conoscere questo dettaglio dell’attore. Nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha finalmente risposto alla questione con un’indiscrezione inaspettata che, va ammesso, ancora non è stata confermata dal diretto interessato. Ecco i dettagli.

Michele Morrone, cosa ha tatuato nel suo punto intimo

Nel corso della sua intensa intervista a Belve, Michele Morrone ha parlato anche dei suoi tatuaggi e ha incuriosito tutti, quando non ha voluto rispondere alla domanda diretta di Francesca Fagnani riguardo un particolare tatuaggio nella sua zona intima. Sul web, oltre alle polemiche nate per il suo attacco diretto ad alcuni attori italiani e per le sue parole sulla sua bravura come attore in confronto ai colleghi, sono nate congetture su questo tatuaggio e sul simbolo che ha scelto di far iscrivere sulla sua pelle proprio nel punto più intimo, quello che solo le sue partner possono vedere.

Alessandro Rosica come riporta Biccy, tuttavia, ha voluto rispondere al quesito una volta per tutte e ha svelato che si tratta di un tatuaggio dedicato a Harry Potter ovvero il simbolo dei “Doni della morte” nello specifico si tratta di un triangolo, un cerchio e una bacchetta. Al momento, tuttavia, l’attore non ha confermato il pettegolezzo.