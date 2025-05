Belve, dopo l'intervista Michele Morrone pubblica uno sfogo sui social contro il cinema italiano: "Sinistroidi che..."

News VIP

Dopo la sua intervista a Belve, Michele Morrone è tornato a parlare del cinema italiano in un lungo sfogo sui social. Ecco cosa ha scritto!

Non contento delle sue dichiarazioni sul cinema italiano, Michele Morrone, dopo l'intervista di Francesca Fagnani a Belve, ha pubblicato un lungo sfogo sui social nel quale ha attacato alcuni colleghi, come Luca Marinelli, rivelando cosa pensa di molti di loro.

Belve, Michele Morrone torna sui social con uno sfogo contro il cinema italiano

Ospite nella puntata di Belve di martedì 20 maggio su Rai2, Michele Morrone ha rivelato a Francesca Fagnani, conduttrice del talk show, alcuni dettagli sulla sua vita privata, ma anche su cosa pensa davvero del cinema italiano e di molti dei suoi colleghi. Non contento, l'attore di 365 giorni ha poi pubblicato un lungo sfogo sui social, attaccando molti degli attori italiani, definiti "sinistroidi" e parlando con disprezzo del "circolino italiano".

Secondo Morrone, infatti, in Italia per essere riconosciuti come artisti "come attori, uno deve avere un po' l'aria del poeta maledetta, che si fa la canna, che c'ha il teschio in mano. Sai, questi attori un po' sinistroidi, con le boiserie anche nel culo. Io non sono quello e non faccio parte di quello" come ha raccontato a Francesca Fagnani. Non sono mancate le polemiche per il suo sfogo, poiché anche se non l'ha nominato direttamente, Morrone si è scagliato anche contro Luca Marinelli, citando una sua intervista, nella quale l'attore aveva sottolineato le difficoltà e il dolore provato nell'interpretare Benito Mussolini nella serie tv M - Il figlio del secolo.

Nel suo sfogo, Morrone ringraziava Fagnani per l'intervista a Belve, ma poi procedeva a sottolineare come non si sentisse parte del cinema italiano, "che se la canta e se la suona da solo", pieno di pregiudizi verso "chi non ha studiato alla Silvio D'Amico o al Centro Sperimentale". Nel suo post, Morrone prosegue con un'invettiva contro i "finti inclusivi democratici sinistroidi che dopo aver preso un ca*** di David si sentono dei scesi in terra e si concedono il lusso di fare la morale di sinistra [...] perché fa figo fare l'attore impegnato nel sociale".

Belve, Michele Morrone: "Gente che interpreta il Duce e si lamenta che..."

Le parole di Michele Morrone hanno fatto storcere il naso a molti, che hanno invece ribadito quanto presuntuoso e arrogante sembrasse l'attore. Poi, Morrone ha criticato Luca Marinelli, dichiarando:

"Siete più tristi delle vostre stesse idee. Gente che "si sente male e ha sofferto" per aver interpretato il ruolo del Duce, ma che, come per magia, si riprende molto bene da questo tumulto dopo aver incassato 1.5 milioni di euro. Patetici"

E questo ha portato a una bufera sui social, con molti fan dell'attore che sono scesi a commentare il post di Morrone e a difendere Marinelli. L'attore di 365 giorni non si è tirato indietro e ha continuato a replicare ai commenti dei vari utenti, suscitando altre rimostranze. Infine, nel suo sfogo, l'attore ha concluso invitando i colleghi "impegnati" a scendere in campo in politica, invece di "fare discorsetti post premiazione":

"Candidatevi e provate veramente a cambiare qualcosa in questi Paese perché dei discorsetti post premiazione David di Donatello ci siamo rotti bellamente il ca***"