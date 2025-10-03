Mew e Irama sono una coppia: il video che conferma la storia tra i due cantanti di Amici

News VIP

I due ex allievi di Amici, Mew e Irama, sono una coppia. Un video conferma l'indiscrezione sulla loro storia!

Uno dei tanti rumors di questa estate è oramai una conferma: Mew e Irama, ex allievi di Amici di Maria De Filippi e cantanti di successo, sono una coppia! I due artisti sono stati pizzicati insieme in più di un'occasione, ma ora è spuntato anche un video che attesta che si stanno frequentando.

Amici, Irama e Mew sono una coppia!

Mew e Irama sono legati, oltre che dalla musica, dal comune percorso ad Amici di Maria De Filippi. Lui ha vinto l'edizione numero 17, diventando poi una stella del panorama musicale italiano, con diverse partecipazioni tra i Big di Sanremo, lei ha partecipato alla ventitreesima edizione del talent di Canale 5, dove si è fatta conoscere per il talento e la grande empatia.

Nella scuola, Mew aveva anche trovato l'amore con Matthew, collega cantante, con cui però la relazione è terminata qualche mese fa. Il percorso di Mew si è però arrestato prima del Serale, quando la cantante ha deciso di abbandonare la scuola a causa delle difficoltà personali che stava vivendo. Sui social, Mew nelle settimane successive all'addio aveva poi comunicato che aveva deciso di lasciare Amici 23 per potersi concentrare al meglio sulla sua salute mentale e superare l'ansia e gli attacchi di panico di cui soffriva.

A distanza di due anni quasi, Mew ha pubblicato diversi singoli e, dopo aver chiuso la storia con Matthew, sembra aver ritrovato l'amore accanto a Irama. I primi rumors su un flirt tra i due artisti erano arrivati questa estate, quando più di una segnalazione aveva svelato che Mew e Irama erano stati avvistati nello stesso posto. L'indiscrezione più recente risale ai primi di settembre, quando i due sono stati beccati allo Shook di Milano, dove "Mew indossava il cappello di Irama" ed erano intenti a fare shopping. Nel corso dell'estate le segnalazioni sui due si sono susseguite, ma una conferma della loro relazione è arrivata solo in queste ore, con un video che svela un dettaglio che fuga ogni dubbio: Mew e Irama sono davvero una coppia e sembrerebbero pronti a uscire allo scoperto anche con i loro fan.

Il video e quel dettaglio che conferma la relazione tra Mew e Irama

A scoprire che i rumors sulla frequentazione tra Mew e Irama non erano solo voci infondate, ma una verità, è stato come sempre il popolo del web, che su TikTok ha notato un video che sembra confermare la relazione tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Nel filmato, appare chiaro che nessuno dei due intende più nascondersi e c'è un dettaglio molto chiaro che non è passato inosservato. Il video mostra Mew e Irama scendere dallo stesso van dopo il concerto di Irama all'Arena di Verona.

A uscire dall'auto è prima Mew, che indossa il giubbotto di Irama, lo stesso che il cantante ha indossato in diverse occasioni pubbliche. A seguirla è poi Irama, che si è fermato a salutare alcune fan, prima di entrare nell'hotel in cui alloggia insieme a Mew. Come sottolinea chi ha postato il video su TikTok, sembra che nessuno dei due abbia più intenzione di nascondere la frequentazione, perciò, chissà che presto non li vedremo apparire insieme sui social a ulteriore conferma della loro storia.