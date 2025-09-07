TGCom24
Amici
Amici
News VIP

Amici: Irama e Mew, la love story continua!

Irene Sangermano

Continuano le segnalazioni sulla love story tra Irama e Mew, ex volti di Amici. Ecco tutti i dettagli.

Amici: Irama e Mew, la love story continua!

Continuano le segnalazioni sulla presunta love story tra due protagonisti di Amici. Stiamo parlando dell’ex vincitore Irama e della cantante Mew. Ecco dove sono stati avvistati insieme.

Amici, Irama e Mew ancora insieme?

Sembra che negli ultimi mesi sia nata una inaspettata, quanto gradita dai fan, love story tra due ex volti di Amici. Stiamo parlando di Irama e Mew. Lui, ex vincitore del talent show di Maria De Filippi, è uno dei cantanti più amati in Italia, protagonista anche del Festival di Sanremo e poi della cronaca rosa con i suoi amori, tra cui ricordiamo il breve flirt con Giulia De Lellis alla quale è rimasto legato da una bella amicizia. Mew, invece, è stata protagonista della ventitreesima edizione di Amici, dove ha conosciuto e si è innamorata del collega cantante Matthew, e poi ha lasciato prima del Serale non ritenendo il programma adatto a lei.

Fece scalpore tra il pubblico la decisione di Matthew di seguirla dato che era uno dei cantanti più amati di quella edizione. La coppia si è lasciata recentemente e hanno iniziato a circolare voci sempre più insistenti sul flirt tra Mew e Irama. Tra mosse social e avvistamenti, arriva una nuova segnalazione che conferma la relazione, al momento tenuta nascosta il più possibile da entrambi gli artisti.

Amici, nuova segnalazione su Mew e Irama

È nato l’amore tra Irama e Mew? Nelle ultime settimane i due ex protagonisti di Amici hanno fatto molto discutere e i fan si sono sbizzarriti cercando indizi sui social, che potessero confermare il flirt. Inutile dire che Irama e Mew non hanno commentato le segnalazioni sul loro conto, ma ora ne arriva una che conferma il proseguo di questa conoscenza.

“Ieri Mew e Irama insieme al Shook a Milano per un regalo. Oggi indossa il suo cappello. Sono andati dall’ottica e hanno comprato degli occhiali”.

Ha scritto un fan di Deianira Marzano, facendo notare che a distanza di poche ore, nelle loro Ig Stories, Mew e Irama hanno fatto un selfie indossando lo stesso identico cappello di Valentino Rossi. Cosa bolle in pentola? Senza dubbio i due cantanti formano una bella coppia ma potrebbe anche darsi che si stiano frequentando a causa di una collaborazione artistica che al momento non possono ancora svelare.

Scopri le ultime news su Amici.

