TGCom24
Home | VIP | News | Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta''
News VIP

Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta''

Irene Sangermano

Melissa Satta si racconta e parla anche della sua relazione con Carlo Beretta, ammettendo di essere partita prevenuta nella conoscenza a causa della differenza d'età che li divide.

Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta''

Melissa Satta si racconta, parlando della sua infanzia da maschiaccio, poi della sua relazione con Carlo Beretta, che procede a gonfie vele nonostante qualche iniziale perplessità da parte dell’ex Velina di Striscia la Notizia, a causa della loro differenza d’età.

Melissa Satta, come ha conosciuto Carlo Beretta

Tra le donne più amate d’Italia, ex Velina di Striscia la Notizia ma anche presentatrice sportiva, e influencer, Melissa Satta sta vivendo una bellissima e appassionate storia d’amore con Carlo Beretta. Lui è noto alla cronaca rosa per essere stato il compagno di Giulia De Lellis, che ora è incinta della sua prima figlia, Priscilla, insieme al nuovo compagno Tony Effe. Poco dopo la fine della relazione, Carlo è stato pizzicato in compagnia di Melissa e la coppia ha poi fatto coming out ufficiale. Ma come si sono conosciuti? Ospite di One more time, il podcast di Luca Casadei, Satta ha svelato:

“Conoscevo già sua mamma, perché avevo fatto cose benefiche e sua mamma è molto impegnata in quel campo. E avevo visto anche lui in qualche occasione, ma ‘ciao ciao’, niente di più. Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio. Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Io ero molto scettica all’inizio, un po’ prevenuta. All’inizio ero partita prevenuta, ma alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente. Non bisogna essere così superficiali, non bisogna giudicare dall’apparenza, da un numero o da un nome”.

Melissa, dunque, ha ammesso di essere partita prevenuta nei confronti di Carlo a causa della loro differenza d’età di undici anni, ma di aver poi capito che era lui la persona giusta. Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta gravidanza di Melissa, poi smentita dalle sue nuove apparizioni pubbliche con la pancia perfettamente piatta.

Melissa Satta fa una rivelazione sulla sua infanzia

Dunque, almeno per il momento e fino a nuovo avviso, niente gravidanza per Melissa Satta che ha confermato di non essere in dolce attesa con le sue ultime apparizioni pubbliche, dove il pancino sospetto è completamente sparito. Nel corso dell’intervista, Satta ha raccontato un aneddoto sulla sua infanzia, ammettendo di essersi sentita un maschio fino ai quindi anni, tanto da farsi chiamare da tutti Alex e fare solo sport maschili, dove la prerogativa era sbucciarsi le ginocchia e correre a perdifiato. Sicuramente un bel salto dopo l’adolescenza dato che, ad oggi, Melissa è considerata una delle donne più sensuali e belle d’Italia, pur avendo conservato la sua passione per lo sport e le attività sportive.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime indiscrezioni sulla rottura
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime indiscrezioni sulla rottura
Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!
Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi
news VIP Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi
Grande Fratello: Chi è Jonas Pepe? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5
news VIP Grande Fratello: Chi è Jonas Pepe? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5
La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)
anticipazioni TV La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)
Ballando con le Stelle, questa edizione sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda!
news VIP Ballando con le Stelle, questa edizione sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda!
Chiara Ferragni, polemiche per la nuova collezione: assomiglia a quella di un noto influencer
news VIP Chiara Ferragni, polemiche per la nuova collezione: assomiglia a quella di un noto influencer
Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV