Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta''

Melissa Satta si racconta, parlando della sua infanzia da maschiaccio, poi della sua relazione con Carlo Beretta, che procede a gonfie vele nonostante qualche iniziale perplessità da parte dell’ex Velina di Striscia la Notizia, a causa della loro differenza d’età.

Melissa Satta, come ha conosciuto Carlo Beretta

Tra le donne più amate d’Italia, ex Velina di Striscia la Notizia ma anche presentatrice sportiva, e influencer, Melissa Satta sta vivendo una bellissima e appassionate storia d’amore con Carlo Beretta. Lui è noto alla cronaca rosa per essere stato il compagno di Giulia De Lellis, che ora è incinta della sua prima figlia, Priscilla, insieme al nuovo compagno Tony Effe. Poco dopo la fine della relazione, Carlo è stato pizzicato in compagnia di Melissa e la coppia ha poi fatto coming out ufficiale. Ma come si sono conosciuti? Ospite di One more time, il podcast di Luca Casadei, Satta ha svelato:

“Conoscevo già sua mamma, perché avevo fatto cose benefiche e sua mamma è molto impegnata in quel campo. E avevo visto anche lui in qualche occasione, ma ‘ciao ciao’, niente di più. Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio. Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Io ero molto scettica all’inizio, un po’ prevenuta. All’inizio ero partita prevenuta, ma alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente. Non bisogna essere così superficiali, non bisogna giudicare dall’apparenza, da un numero o da un nome”.

Melissa, dunque, ha ammesso di essere partita prevenuta nei confronti di Carlo a causa della loro differenza d’età di undici anni, ma di aver poi capito che era lui la persona giusta. Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta gravidanza di Melissa, poi smentita dalle sue nuove apparizioni pubbliche con la pancia perfettamente piatta.

Melissa Satta fa una rivelazione sulla sua infanzia

Dunque, almeno per il momento e fino a nuovo avviso, niente gravidanza per Melissa Satta che ha confermato di non essere in dolce attesa con le sue ultime apparizioni pubbliche, dove il pancino sospetto è completamente sparito. Nel corso dell’intervista, Satta ha raccontato un aneddoto sulla sua infanzia, ammettendo di essersi sentita un maschio fino ai quindi anni, tanto da farsi chiamare da tutti Alex e fare solo sport maschili, dove la prerogativa era sbucciarsi le ginocchia e correre a perdifiato. Sicuramente un bel salto dopo l’adolescenza dato che, ad oggi, Melissa è considerata una delle donne più sensuali e belle d’Italia, pur avendo conservato la sua passione per lo sport e le attività sportive.