Melissa Satta è in dolce attesa? Un video svela come stanno davvero le cose

Un video postato sui social da Melissa Satta svela finalmente la verità sui rumors della gravidanza della showgirl.

Da fine agosto si rincorrono rumors sulla presunta gravidanza dell'ex showgirl Melissa Satta. Tuttavia, la diretta interessata ha deciso di rivelare una volta per tutte come stanno le cose, postando un video che non lascia alcun dubbio e che mette così a tacere tutte le indiscrezioni.

Melissa Satta è in dolce attesa di Carlo Beretta?

A fine agosto sono iniziate le prime indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Melissa Satta, che sarebbe in dolce attesa del compagno Carlo Beretta. Quest'ultimo è noto non solo per essere erede delle industrie omonime, ma anche perché in passato ha frequentato Giulia De Lellis, prima che l'influencer trovasse l'amore al fianco di Tony Effe. Nonostante tra Satta e Beretta ci sia una certa differenza d'età, la loro relazione prosegue a gonfie vele, tanto che l'imprenditore ha anche fatto la conoscenza di Maddox, il figlio nato dal matrimonio di Melissa Satta con il calciatore Boateng.

Ma come sono nati i rumors sulla gravidanza di Melissa Satta? A scatenare il gossip è stato uno scatto postato di recente dall'ex showgirl, che appariva con un pancino sospetto. I followers della sua pagina Instagram non hanno perso tempo a ricamare su questo dettaglio e in breve tempo il web si è diffuso di rumors su Melissa Satta in dolce attesa di Carlo Beretta. A questo si è aggiunto, nei giorni scorsi, una segnalazione, riportata dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che avrebbe condiviso con i folllowers la reazione della suocera di Melissa Satta, Umberta Gnutti Beretta. La donna sarebbe entusiasta del rapporto tra il figlio Carlo e Melissa Satta e non vedrebbe l'ora di diventare nonna. Stando così le cose, i followers si sono convinti della veridicità del rumor ed erano in trepidante attesa della conferma ufficiale dell'ex showgirl.

Melissa Satta, invece, ha deciso di postare un video e rivelare così se tutto il trambusto nato intorno alla sua gravidanza fosse necessario. Con un filmato sui social, l'ex velina ha messo a tacere definitivamente le voci...ecco perché!

Melissa Satta e il video che svela la verità: l'ex showgirl è in dolce attesa?

Sui social, di recente, Melissa Satta ha postato un video che allontana definitivamente le voci di una gravidanza: l'ex velina, infatti, è stta ripresa dal suo personal trainer durante un allenamento e dal filmato si può notare che il suo addome è totalmente piatto e non mostra certo le rotondità tipiche di una gestazione. Giovanni Di Stefano, personal trainer dell'ex showgirl, ha infatti registrato una seduta di allenamento con Melissa Satta e si può notare la donna mentre esegue una serie di addominali, mostrando così la pancia piatta.

Anche nelle sue stories su Instagram, Melissa Satta ha postato alcuni scatti in cui indossa un outfit piuttosto aderente, dal quale non si nota alcun pancino sospetto. Così facendo, l'ex velina ha smentito del tutto i rumors secondo cui sarebbe in dolce attesa del primo figlio dal compagno Carlo Beretta.