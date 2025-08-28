TGCom24
Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta? La foto pubblicata dall'ex Velina lascia pochi dubbi

Irene Sangermano

Melissa Satta e Carlo Beretta preso genitori? L'ex Velina di Striscia la Notizia pubblica uno scatto su Instagram, che lascia davvero pochi dubbi.

Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta? La foto pubblicata dall'ex Velina lascia pochi dubbi

Melissa Satta è in dolce attesa? La notizia sta impazzando in queste ore quando l’ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato una serie di scatti su Instagram, nei quali è evidente un pancione.

Melissa Satta e Carlo Beretta aspettano un bebè?

Dopo la fine della sua relazione con Matteo Berrettini, una relazione travagliata e molto criticata a causa dell’eccessiva esposizione mediatica della coppia e dei gossip terribili sul conto dell’ex Velina di Striscia la Notizia accusata addirittura di averlo portato ad allontanarsi dallo sport, Melissa Satta ha ritrovato l’amore con Carlo Beretta. Lui aveva da poco chiuso la lunga relazione con Giulia De Lellis, si mormora mai vista di buon occhio dalla sua famiglia, con la quale aveva anche comprato casa da poco a Milano.

Nonostante inizialmente nessuno avrebbe scommesso su questa coppia, separata da una notevole differenza d’età, Melissa e Carlo sono sempre più innamorati. Satta è stata accolta a braccia aperte in casa Beretta e così ecco che, durante l’anno, l’abbiamo vista condividere festivi e momenti importanti con una delle famiglie più note e ricche d’Italia. Nelle ultime ore, Melissa e Carlo sono tornati al centro dell’attenzione quando lei ha pubblicato una serie di scatti su Instagram dove spunta un pancione inequivocabile. La showgirl è incinta? Ecco il gossip del momento.

Melissa Satta incinta?

Poche ore fa su Instagram, dove conta 4,8 milioni di followers, Melissa Satta ha pubblicato alcune foto della sua ultima vacanza insieme al figlio e al compagno Carlo Beretta. Immediatamente è esploso il gossip dato che nelle foto è evidente che l’ex Velina di Striscia la Notizia, nonostante l’abito corto e largo che cerca in qualche modo di nasconderlo, ha un pancino sospetto e sembra proprio quello di una donna in dolce attesa. Il dubbio è impossibile da non nutrire soprattutto perché Melissa è notoriamente molto sportiva e la sua linea è impeccabile, dunque non sembra proprio trattarsi di un gonfiore addominale qualunque.

Al momento Carlo e Melissa non hanno ancora confermato la notizia, anche se sarebbe una coincidenza particolare che Melissa condividesse questo momento bellissimo nel momento in cui anche Giulia De Lellis è incinta, essendo lei l’ex del suo attuale compagno. Un po’ come De Lellis ed Elisa Visari, la compagna dello storico ex della romana Andrea Damante. Un intreccio incredibile questa estate, che a quanto pare non ha fine.

