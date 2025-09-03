Melissa Satta, arrivano nuove indiscrezioni sulla Gravidanza: come ha reagito la suocera?

News VIP

Melissa Satta è incinta? Continuano le indiscrezioni sulla gravidanza con tanto di dettagli sulla reazione di Carlo Beretta e della famiglia.

Melissa Satta è incinta? L’ex Velina di Striscia la Notizia continua a sollevare il dubbio pubblicando su Instagram foto con un pancino in evidenza e, nel frattempo, arrivano una serie di segnalazioni che riguardano anche la suocera, Umberta Gnutti Beretta.

Melissa Satta in dolce attesa? Le foto col pancino sospetto

Negli ultimi giorni si è parlato diffusamente della gravidanza di Melissa Satta. Da diverso tempo la bella ex Velina di Striscia la Notizia fa coppia con Carlo Beretta, erede dell’impero delle industrie omonime nonché ex fidanzato di Giulia De Lellis. A dispetto dell’iniziale scetticismo, dovuto in particolare alla differenza d’età tra di loro, la relazione procede a gonfie vele e Melissa e Carlo formano una bellissima famiglia allargata con Maddox, il figlio nato dal matrimonio della showgirl con il noto calciatore Boateng.

Satta ha pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da ben 4,8 milioni di followers alcuni scatti delle sue vacanza con amici e compagno, e spuntano foto con un pancino sospetto in bella vista. Così si è diffuso a macchia d’olio il pettegolezzo che vorrebbe Melissa incinta e lei ha deciso di non replicare, lasciando così nel dubbio, ma pubblicare altre foto che mettono sempre in mostra la nuova e sospetta rotondità. Poi, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha riportato alcune segnalazioni che raccontando retroscena sulla gravidanza, della quale molti sarebbero a conoscenza negli ambienti milanesi. Ecco i dettagli.

Melissa Satta incinta, come ha reagito Carlo Beretta?

Secondo le segnalazioni riportate dall’esperta di gossip su Instagram Melissa Satta sarebbe davvero incinta. La fonte che ha lanciato la conferma ai dubbi ha poi riportato altri dettagli, raccontando che l’ex Velina di Striscia la Notizia e il compagno Carlo Beretta aspettano un maschio. Sembra che l’ex fidanzato di Giulia De Lellis abbia preso benissimo questa notizia, al settimo cielo all’idea di diventare padre, e così anche la sua famiglia.

È noto che, soprattutto durante la relazione con l’influencer romana, la madre di Carlo ovvero Umberta Gnutti Beretta si è più volte frapposta negli affari di cuore del figlio, creando non poche tensioni. Questa volta, tuttavia, la situazione è molto diversa dato che Umberto approverebbe totalmente Melissa e il rapporto con Carlo, e dunque anche lei sarebbe molto contenta all’idea di diventare nonna di un piccolo erede. Manca, comunque, la conferma da parte dei diretti interessati ma siamo certi che se Melissa fosse incinta come si mormora, a breve lo racconterà ai fan sui social.