Mediaset, ecco tutte le Novità della nuova stagione televisiva

Scopriamo insieme tutte le novità della nuova stagione televisiva Mediaset, svelate dal’AD Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa.

La conferenza stampa per la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset ci ha rivelato tutte le novità della nuova stagione televisiva della rete di Colgono Monzese. Ecco un riassunto di quello che vedremo sulle reti, i protagonisti confermati e le new entry.

Mediaset, le grandi riconferme

Si è tenuta pochi giorni fa la conferenza stampa per la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2025/2026. Cosa vedremo nella nuova stagione televisiva della rete di Cologno Monzese? A svelarlo è stato l’AD Pier Silvio Berlusconi, che ha presentato nuovi programmi, riconfermato format vincenti e introdotto i nuovi protagonisti della stagione. Verissimo torna con il doppio appuntamento nel weekend, sempre con Silvia Toffanin al timone della conduzione del talk show di Canale 5, ma sarà anche in prima serata con un ciclo di puntate ispirate a “L’Intervista” di Maurizio Costanzo, ma torna anche con This is Me sempre in prima serata, per celebrare il talento.

In autunno torna anche il Grande Fratello ma condotto da Simona Ventura, fresca di ruolo di opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, con concorrenti tutti non famosi. Dubbi invece per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che, stando alle parole dall’Amministratore Delegato, potrebbe trovare spazio solo a condizione che il conduttore gli presenti una lista di Vip degni di nota. Pomeriggio 5 torna al consueto orario ma passa nelle mani di Gianluigi Nuzzi.

Mediaset, le novità della nuova stagione

Tra le grandi novità proposte da Mediaset per la nuova stagione televisiva c’è senza dubbio l’ingresso di Max Giusti nella scuderia con un ruolo di jolly. Per lui è stato pensato un nuovo format che andrà in onda nel preserale intorno a Natale, mentre nel 2026 il conduttore arriva in prima serata. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, in autunno, saranno protagonisti di tre serate tra musica e leggerezza, mente Andrea Pucci tona in primavera con il suo spettacolo comico, così come Pio e Amedeo presto su Canale 5.

Una grande novità nella seconda serata di Canale 5, invece, è lo spazio per l’approfondimento del venerdì con le inchieste di Bianca Berlinguer, mentre Nicola Porro raddoppia con Dieci Minuti dopo l’edizione serale del Tg4. Spazio poi all’intrattenimento con Zelig On, in autunno su Italia 1, condotto da Paolo Ruffini che si collegherà poi invece al tradizionale show comico Zelig dove torneranno Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Infine, Paolo Bonolis riporta sul piccolo schermo un programma ispirato a Il senso della vita.