Wanda Nara solleva dubbi sulla salute mentale di Mauro Icardi: "Una persona sana di mente non lo farebbe"

Wanda Nara mette in discussione la stabilità mentale dell'ex marito Mauro Icardi. Ecco che cosa ha dichiarato.

Wanda Nara ha raccontato che la perizia psichiatrica di Mauro Icardi sembrerebbe "scomparsa", ma lei l'aveva richiesta perché ha notato qualcosa che le fa sorgere dei dubbi in merito alla sua salute mentale.

Mauro Icardi e Wanda Nara: Il burrascoso divorzio

La storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha fatto sognare i fan per anni, fino a quando l'incantesimo non si è spezzato: lui ha tradito lei, che, dopo un periodo di allontanamento, ha deciso di dargli una seconda chance. Dopo tre anni, però, Icardi e Wanda hanno capito che fosse inutile portare avanti una relazione che, ormai, non rendeva più felice nessuno dei due. Adesso, come se non bastasse, tra di loro è in corso una battaglia legale e personale, incuranti del fatto che ci siano due bambine, le piccole Francesca ed Isabella, le loro figlie, che stanno soffrendo molto. Ad oggi, intercettata all'aeroporto dai giornalisti di una trasmissione argentina, LAM, Wanda ha voluto lasciarsi andare a qualche altra scabrosa confessione su Icardi, e non solo. Lei ci ha tenuto subito precisare che il suo matrimonio con Mauro Icardi è finito a causa del tradimento di quest'ultimo con China Suarez, e che, nonostante ciò, lei ha tentato di salvare la loro famiglia e si è sempre dedicata alla sua carriera calcistica:

Ho vissuto per altri tre anni con una persona che mi aveva tradita, mi era stata infedele, e ho continuato a supportarlo. L'ho venduto ad un altro club, l'ho venduto alla Turchia. Ho 400.000 messaggi di Mauro che mi dice che non so niente di calcio, come ho potuto venderlo alla Turchia? Era un idolo in Turchia. Ha vinto il campionato due anni fa, ed era furioso all'epoca. Ma al Paris Saint-Germain, dopo l'apparizione di China nella sua vita, lo hanno licenziato perché ritenevano che non corrispondesse all'immagine del club. Eppure, invece di lasciarlo andare, ho continuato per la famiglia, per i miei figli, per lui.

Poi, ha precisato che la loro relazione amorosa non sarebbe potuta funzionare, nonostante tutti i suoi sforzi, visto che l'amante di Icardi, China Suarez: "è sempre stata al centro di tutto". E ancora: "Così ho deciso di andare avanti con la mia vita, incontrare nuove persone, aprirmi e continuare a raccontare la mia storia.

Il rapporto tra China Suarez e le figlie di Mauro Icardi e Wanda Nara

A proposito dell'ex amante ed ormai sua nuova compagna di Mauro Icardi, la cantante e modella China Suarez, Wanda Nara ha precisato che non ha mai avuto problemi con il fatto che le figlie, Francesca ed Isabella, possano trascorrere del tempo in sua compagnia; infatti, sono state proprio queste ultime a non voler avere niente a che fare con lei, vedendola come la persona che ha causato la fine del matrimonio dei loro genitori:

Non sono io che posso deciderlo. Ci sono psicologi, ci sono terapeuti, ci sono persone responsabili, e sono loro che decidono se farlo o meno. Io non c'entro niente; non ho mai proposto nulla per fermarlo. Sono state le ragazze a chiederlo.

Wanda Nara su Mauro Icardi: "Volevo sapere che tipo di problemi avesse"

Per finire, Wanda Nara ha toccato un tasto ancora più delicato, ossia quello degli esami psichiatrici "scomparsi". Sia lei che Mauro Icardi avrebbero dovuto inserirli nei documenti del divorzio, ma qualcosa è andato storto:

A dicembre ci hanno chiesto di sottoporci entrambi a una perizia psichiatrica. La mia è stata presentata entro 48 ore. Quella di Mauro è scomparsa. L'abbiamo richiesta a gennaio, febbraio, marzo. L'abbiamo richiesta perché volevo sapere che tipo di problemi avesse, perché ho visto situazioni che mi hanno portato a questa decisione. Ne hanno fatta un'altra e lui non si è presentato. Tutto quello che sta succedendo è qualcosa che una persona normale, sana di mente, non farebbe. Non faresti una cosa del genere nemmeno per il tuo nemico, figuriamoci per i tuoi figli. Quindi, voglio pensare che stia facendo qualcosa per farmi del male, o che stia davvero sbagliando. Perché nessuno espone le bambine a tanta sofferenza.