Matilde Brandi torna a parlare della fine dell'amicizia con Angela Melillo: "Terze persone coinvolte"

Matilde Brandi ha pubblicato un lungo post sui social per raccontare nel dettaglio com'è finita l'amicizia con Angela Melillo, dopo l'esperienza a Ne Vedremo Delle Belle.

Dopo aver confermato i rumors sulla fine della sua amicizia con Angela Melillo, una volta conclusa l'esperienza nel format Ne Vedremo Delle Belle, Matilde Brandi ha approfondito l'argomento svelando i motivi dietro il loro allontanamento.

Matilde Brandi pubblica in post e svela perché è finita la sua amicizia con Angela Melillo

Intervenendo sui social, Matilde Brandi ha pubblicato un post con cui ha voluto chiarire ulteriormente cosa ha portato lei e Angela Melillo a mettere un punto alla loro amicizia decennale. Le due showgirl si sono ritrovate ai ferri corti dopo l'esperienza nel programma di Rai 1, Ne Vedremo Delle Belle, ma Brandi ha voluto specificare che le loro dinamiche all'interno della trasmissione non avevano nulla a che fare con la rottura della loro amicizia.

Ospite in una puntata di Storie di donne al bivio, andata in onda sabato 19 aprile, Matilde Brandi ha rivelato che a causa dell'intromissione di alcuni collaboratori di Angela Melillo, l'amicizia tra le due donne sarebbe giunta al capolinea: "Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro, ma io non riconosco più Angela. È come se fosse mal consigliata o manipolata. La vecchia amica affettuosa e solidale non esiste più".

Nel suo post su Instagram, però, la showgirl ha rivelato ulteriori dettagli. La showgirl, infatti, ha rivelato ulteriori dettagli sulla colpevole della fine dell'amicizia con Melillo: si tratta di una terza persona che lavorava per Brandi e che l'ha ferita, portando lei e Angela Melillo a un litigio molto forte.

Matilde Brandi e Angela Melillo, amicizia al capolinea: colpa di terze persone

Sui social, Matilde Brandi ha deciso di approfondire il discorso sulla rottura dell'amicizia con Angela Melillo e ha raccontato diversi dettagli sulla terza persona che si è intromessa nel rapporto tra lei e Angela Melilo. Questa terza persona era una fan che Brandi aveva incontrato dopo l'esperienza al GF e che si era proposta di aiutare la showgirl con le sue attività social. Matilde Brandi ha deciso di acconsentire e le ha presentato diverse colleghe, poiché la ragazza sembrava genuinamente interessata: "Dopo il Grande Fratello incontro una ragazza (fan) che mi esprime l’immensa gioia di incontrarmi e di volermi aiutare nelle mie attività social. L’ho accolta facendole conoscere e vivere il mio mondo e le mie colleghe; un mondo dal quale era attratta".

Tuttavia, nel giro di poco - ha proseguito Matilde Brandi - si è resa conto che la persona che aveva deciso di aiutare cercava in realtà di manipolarla e controllare la sua vita, dal punto di vista professionale e personale: "Le avevo concesso una libertà che lei ha trasformato in una pressione insopportabile sfociata in atteggiamenti lesivi soprattutto della mia sfera famigliare", ha aggiunto, rivelando anche alcuni dettagli. Ad esempio che durante la permanenza all'Isola dei Famosi "ha sfoggiato prepotenza tracotanza e arroganza incrinando equilibri lavorativi e personali. Aveva preso decisioni spacciandole per mie anche con produzioni Mediaset​". La manipolazione di questa persona si è spinta anche nella sfera personale della showgirl, al punto da mettere in crisi i suoi legami.

Quando finalmente Matilde Brandi ha compreso cosa stava accadendo, ha allontanato questa persona, che ha però tentato di contattare le sue colleghe per proporsi come Social Media Manager: "Quando tutte loro hanno saputo perché l’avessi allontanata hanno deciso di non considerarla; tutte tranne Angela! Per me è stato come un tradimento! Ad Angela ho sempre detto: Perché sapendo del male ricevuto fai finta di niente e accogli questa persona ? Io non lo avrei mai fatto essendo certa che le amicizie vadano difese e protette!". La showgirl ha perciò deciso di troncare i rapporti con Angela Melillo, perché "Chi non è più gradito da una delle mie amiche per dolore procurato non avrà mai la mia considerazione".

Matilde Brandi ha anche lanciato una frecciatina ai numerosi haters che non perdono occasione di deriderla, difendendo Angela Melillo, ignorando completamente la verità dei fatti.