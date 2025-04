Matilde Brandi, l'ex assistente rompe il silenzio e svela la sua versione: "Mi ha sempre detto che non sono nessuno"

News VIP

Dopo il lungo sfogo di Matilde Brandi contro l'ex assistente che si sarebbe intromessa nella sua vita privata e lavorativa, portandola anche a chiudere l'amicizia con Angela Melillo, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e svelare la sua versione dei fatti!

Il recente post di Matilde Brandi con cui la showgirl rivelava i retroscena della fine dell'amicizia con Angela Melillo ha portato a un risvolto inatteso: l'ex naufraga ha, infatti, accusato una sua ex assistente di aver cercato di manipolare la sua vita professionale e privata. Pur avendola allontanata, la ragazza ha cercato di contattare altre colleghe della sua ex datrice di lavoro, trovando la solidarietà di Angela Melillo, fattore che ha scatenato la rabbia di Matilde Brandi e la conseguente rottura tra le due showgirl. A distanza di qualche giorno, l'ex assistente ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, svelando come sono andate le cose.

Matilde Brandi, l'ex assistente interviene dopo le sue dichiarazioni

Dopo la partecipazione a Ne Vedremo Delle Belle, format tv condotto da Carlo Conti, che vedeva 10 ex showgirl sfidarsi per la vittoria del programma, tra Matilde Brandi e Angela Melillo è accaduto qualcosa di irreparabile. Le due showgirl, amiche da diversi anni, hanno infatti messo un punto alla loro amicizia. A distanza di settimane dai primi rumors sulla situazione, Matilde Brandi ha rotto il silenzio in più di un'occasione, prima ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, poi con un lungo post su Instagram, per raccontare cosa è successo tra loro.

La showgirl ha rivelato che la causa della fine della loro amicizia è da imputare a un'ex assistente, che aveva iniziato a lavorare per Brandi per curare i suoi social. Quando quest'ultima ha realizzato come la donna l'avesse manipolata e si fosse intromessa nella sua vita privata e professionale, l'aveva licenziata e aveva raccontato l'accaduto alle sue amiche. Mentre la maggior parte delle sue colleghe l'ha supportata, Angela Melillo si è schierata a favore dell'ex assistente (di cui Brandi non fa mai il nome) e l'aveva anche assunta per lavorare con lei. Questo aveva portato Matilde Brandi a chiudere la sua decennale amicizia con la showgirl.

Tutto questo è stato raccontato da Brandi in un lungo post su Instagram, per poi cancellarlo improvvisamente. Ma non prima che la sua ex assistente, Daniela, decidesse di intervenire e ribattere alle parole della sua ex datrice di lavoro, svelando come sono andate le cose.

Matilde Brandi e Angela Melillo: amicizia al capolinea a causa di un'ex assistente

In un lungo messaggio sui social, Daniela, ex social media manager di Matilde Brandi, è intervenuta per raccontare la sua versione dei fatti ed elogiare il comportamento di Angela Melillo, che le ha dimostrato solidarità e affetto in un momento difficile. Stando al suo racconto, Daniela ha iniziato a collaborare con Matilde Brandi tre anni fa, avendola conosciuta come fan ed essendo rimasta positivamente colpita da lei.

Questa iniziale opinione è però rapidamente cambiata, dopo l'inizio del loro rapporto di lavoro: "Ho avuto modo di conoscere meglio questa persona, subdendo attacchi sul mio fisico, obbiglandomi a dimagrire, altrimenti, cito 'Comprati la bilanica e mandami il peso, ogni mattina, se non dimagrisci torni a Brescia', chiamando anche mio padre per dirglielo, ed io da persona che in passato ha sofferto di disturbi alimentari, ho continuato sempre la collaborazione, in quanto si era creato un legame di affetto e stima almeno da parte mia". L'ex social media manager ha anche rivelato del comportamento aggressivo della showgirl nei suoi confronti e di come "mi urlava contro davanti ad altre persone se mangiavo più di quanto lei volesse".

Daniela ha proseguito il suo sfogo, raccontando anche di come non dovesse svolgere solo il ruolo da social media manager, ma anche altre mansioni che non le competevano e che comprendevano anche compiti come accompagnare le figlie della showgirl a scuola o in altre attività e avere cura degli animali di Brandi. Una volta conclusa l'esperienza all'Isola dei Famosi, ha proseguito Daniela, la showgirl l'ha mandata via senza neppure incontrarla, e che non ha mai contattato altre colleghe/amiche della showgirl, tutte consapevoli del trattamento che seguiva. Il suo sfogo si è concluso con alcune parole di ringraziamento ad Angela Melillo, l'unica persona "corretta, educata e di buon cuore" che non merita di essere offesa in questo modo.