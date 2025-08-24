Martina Nasoni: Età, Malattia, Trapianto, Irama, Instagram. Tutto sull'ex vincitrice del Grande Fratello

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Martin Nasoni, la vincitrice della sedicesima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello!

Martina Nasoni: Origini, Età, Malattia

Martina Nasoni è nata a Terni, in Umbria, il 4 aprile del 1998; quindi è del segno dell'Ariete ed ha 27 anni. Quando era soltanto una bambina ha scoperto di essere affetta di una grave malattia cardiaca, ossia la cardiomiopatia ipertrofica. Si tratta di un problema del muscolo del cuore che causa un ispessimento delle pareti del ventricolo sinistro, rendendo l'organo in questione meno abile nel pompare il sangue. Tra i sintomi ci sono dolore al torace, mancanza di respiro e svenimenti; tuttavia, in alcuni casi - per fortuna rari - può portare anche alla morte improvvisa.

Martina Nasoni: "La ragazza con il cuore di latta" di Irama che ha vinto il Grande Fratello

All'età di 12 anni, la Nasoni si è vista costretta a sottoporsi ad un delicato intervento al cuore: le è stato impiantato un pacemaker a cui lei ha dato un nome, "Bob", per sdrammatizzare. Nel 2019, all'età di 21 anni, è arrivata per la Nasoni una grande occasione: è entra nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello. Come concorrente della sedicesima edizione del fortunato reality show ha riscosso un grande successo tra i coinquilini e soprattutto tra i telespettatori, tanto che è riuscita a vincere. D'altra parte, la Nasoni non era una persona qualunque, benché facesse parte dell'edizione "nip": la sua delicata storia aveva ispirato il cantante Irama, il quale, sempre nel 2019, si è presentato al Festival di Sanremo con una canzone scritta pensando a lei: La ragazza con il cuore di latta. In questi giorni, si è tornato a parlare della Nasoni perché è stata nuovamente ricoverata in ospedale. Nel 2020 ha già dovuto sostituire la batteria del pacemaker, mentre nel 2022 ha accusato un preoccupante malore che ha richiesto degli accertamenti più approfonditi. Nei giorni scorsi, invece, ha scritto sui social un post che lascia intendere che dovrà sottoporsi ad un trapianto di cuore:

Guardando le stelle, in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera... è arrivato il momento di accogliere un grande dono, c'è un tempo in cui la vita ti chiama a un passaggio segreto, un ponte sospeso tra il buio e la rinascita. Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando.

Vita sentimentale e Instagram di Martina Nasoni

Nel corso della sua esperienza nella Casa del GF, la Nasoni aveva intrapreso una relazione amorosa con un altro concorrente, Daniela Dal Moro. Poi, ha avuto un breve flirt con un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Guidetti, e con uno chef televisivo, Federico Fusca. Attualmente, però, dovrebbe essere single. Neanche sul suo profilo Instagram ufficiale, @martina_nasoni_official_ - che conta circa 258.000 follower - c'è traccia un partner.