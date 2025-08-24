TGCom24
Home | VIP | News | Martina Nasoni: Età, Malattia, Trapianto, Irama, Instagram. Tutto sull'ex vincitrice del Grande Fratello
News VIP

Martina Nasoni: Età, Malattia, Trapianto, Irama, Instagram. Tutto sull'ex vincitrice del Grande Fratello

Francesca Simone

Conosciamo meglio una delle storiche vincitrici di un'edizione passata del Grande Fratello, Martina Nasoni!

Martina Nasoni: Età, Malattia, Trapianto, Irama, Instagram. Tutto sull'ex vincitrice del Grande Fratello

Scopriamo qualcosa in più su Martin Nasoni, la vincitrice della sedicesima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello!

Martina Nasoni: Origini, Età, Malattia

Martina Nasoni è nata a Terni, in Umbria, il 4 aprile del 1998; quindi è del segno dell'Ariete ed ha 27 anni. Quando era soltanto una bambina ha scoperto di essere affetta di una grave malattia cardiaca, ossia la cardiomiopatia ipertrofica. Si tratta di un problema del muscolo del cuore che causa un ispessimento delle pareti del ventricolo sinistro, rendendo l'organo in questione meno abile nel pompare il sangue. Tra i sintomi ci sono dolore al torace, mancanza di respiro e svenimenti; tuttavia, in alcuni casi - per fortuna rari - può portare anche alla morte improvvisa.

Martina Nasoni: "La ragazza con il cuore di latta" di Irama che ha vinto il Grande Fratello

All'età di 12 anni, la Nasoni si è vista costretta a sottoporsi ad un delicato intervento al cuore: le è stato impiantato un pacemaker a cui lei ha dato un nome, "Bob", per sdrammatizzare. Nel 2019, all'età di 21 anni, è arrivata per la Nasoni una grande occasione: è entra nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello. Come concorrente della sedicesima edizione del fortunato reality show ha riscosso un grande successo tra i coinquilini e soprattutto tra i telespettatori, tanto che è riuscita a vincere. D'altra parte, la Nasoni non era una persona qualunque, benché facesse parte dell'edizione "nip": la sua delicata storia aveva ispirato il cantante Irama, il quale, sempre nel 2019, si è presentato al Festival di Sanremo con una canzone scritta pensando a lei: La ragazza con il cuore di latta. In questi giorni, si è tornato a parlare della Nasoni perché è stata nuovamente ricoverata in ospedale. Nel 2020 ha già dovuto sostituire la batteria del pacemaker, mentre nel 2022 ha accusato un preoccupante malore che ha richiesto degli accertamenti più approfonditi. Nei giorni scorsi, invece, ha scritto sui social un post che lascia intendere che dovrà sottoporsi ad un trapianto di cuore:

Guardando le stelle, in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera... è arrivato il momento di accogliere un grande dono, c'è un tempo in cui la vita ti chiama a un passaggio segreto, un ponte sospeso tra il buio e la rinascita. Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando.

Vita sentimentale e Instagram di Martina Nasoni

Nel corso della sua esperienza nella Casa del GF, la Nasoni aveva intrapreso una relazione amorosa con un altro concorrente, Daniela Dal Moro. Poi, ha avuto un breve flirt con un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Guidetti, e con uno chef televisivo, Federico Fusca. Attualmente, però, dovrebbe essere single. Neanche sul suo profilo Instagram ufficiale, @martina_nasoni_official_ - che conta circa 258.000 follower - c'è traccia un partner.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Pippo Baudo, il ricordo di Amadeus e quella volta che gli diede consigli per il Festival di Sanremo
news VIP Pippo Baudo, il ricordo di Amadeus e quella volta che gli diede consigli per il Festival di Sanremo
Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata mentre lavora come cameriera in un bar prima del ritorno nel dating show
news VIP Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata mentre lavora come cameriera in un bar prima del ritorno nel dating show
Uomini e Donne, Martina De Ioannon in dolce attesa? L’indizio social
news VIP Uomini e Donne, Martina De Ioannon in dolce attesa? L’indizio social
Un Posto al Sole Anticipazioni 25 agosto 2025: Raffaele preoccupato per Renato. Ecco perché...
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 25 agosto 2025: Raffaele preoccupato per Renato. Ecco perché...
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero nel cast della nuova edizione: ecco in quale ruolo!
news VIP Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero nel cast della nuova edizione: ecco in quale ruolo!
La forza di una donna: Che cos'è il menemen? Tutto sulla tipica pietanza turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Che cos'è il menemen? Tutto sulla tipica pietanza turca
Stefano De Martino, nuovo colpo di scena: cerca ancora Belen mentre Caroline sogna un figlio
news VIP Stefano De Martino, nuovo colpo di scena: cerca ancora Belen mentre Caroline sogna un figlio
Wanda Nara strappa una vittoria, Mauro Icardi dovrà versarle 123mila dollari: ecco perché
news VIP Wanda Nara strappa una vittoria, Mauro Icardi dovrà versarle 123mila dollari: ecco perché
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV