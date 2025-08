Martina Ceretti: Chi è la presunta amante di Raoul Bova? Tutto sulla modella 23enne

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova!

Chi è Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova? Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

Martina Ceretti: Età, Origini, Studi

Martina Ceretti è una giovane modella di 23 anni originaria di Roma. Benché sia nata nella Capitale, all'età di 18 anni ha deciso di trasferirsi a al Nord, nello specifico a Milano, per provare ad affermarsi nel mondo della moda. Tuttavia, oltre ad essere una modella, è anche una studentessa di Filosofia presso l'Università di Milano; non si è ancora laureata, ma non dovrebbero mancarle molti esami per conseguire il prestigioso titolo.

La carriera di Martina Ceretti

La Ceretti ha sempre avuto un sogno, quello di diventare famosa, e nella fattispecie come attrice. Nel 2024 rilasciò un'intervista al Corriere della Sera in cui parlò proprio di questo suo grande desiderio:

Dopo la laurea vorrei iscrivermi a una Accademia di cinema e recitazione. Ho anche studiato canto, vorrei riprendere a fare lezione di canto perché aiuta molto emotivamente ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone.

In effetti, oltre ad aver lavorato per l'agenzia Fashion Model, è stata anche la protagonista di un videoclip musicale di una grande star italiana, Eros Ramazzotti.

Martina Ceretti: Vita sentimentale e Instagram

Ad oggi, è presente su TikTok come @martinaceretti, ma non più su Instagram. Il suo profilo ufficiale, @marticeretti, era seguito da circa 100.000 follower, ma, dopo essere finita nell'occhio del ciclone, ha deciso di cancellarsi dal social. Infatti, la Ceretti ha preferito "sparire per un po'", sperando così che la tempesta mediatica passi più velocemente e, forse, in modo meno doloroso. Infatti, il suo nome è ormai sulla bocca di tutti perché Fabrizio Corona ha divulgato i messaggi vocali che Raoul Bova le inviava durante la loro relazione extra-coniugale. Inoltre, stando sempre a ciò che ha dichiarato l'ex re dei paparazzi, in passato la modella avrebbe avuto dei flirt anche con altri vip, quali il conduttore Stefano De Martino ed il calciatore Sandro Tonali.