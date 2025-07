Il caso Bova si infittisce: spunta il nome di Federico Monzino, amico della Ceretti e “gancio” tra l’attrice e Corona

News VIP

Nuovi sviluppi, persone e retroscena sul caso mediatico del momento che ha coinvolto l'attore romano, Raul Bova.

Nel cuore dello scandalo che ha travolto Raoul Bova, ormai più simile a una spy story moderna che a un banale gossip estivo, emerge un nuovo nome: Federico Monzino, 29 anni, fotografo e volto noto della nightlife milanese. È lui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ad aver consegnato i file privati dell’attore – audio e messaggi compromettenti – a Fabrizio Corona, che li ha poi resi pubblici nel suo podcast "Falsissimo".

Fabrizio Corona parla delle conversazioni private tra Bova e la 22enne Martina Ceretti: "I file mi sono stati consegnati volontariamente da Federico Monzino e Martina Ceretti"

Ma chi è Monzino, e quale sarebbe stato il suo reale ruolo nella vicenda? Stando alle prime ricostruzioni, Monzino è legato da un rapporto d’amicizia con Martina Ceretti, la modella 23enne con cui Bova avrebbe avuto una relazione riservata, iniziata anni fa su Instagram e poi sfociata in incontri e scambi affettuosi.

Secondo gli inquirenti, proprio Martina avrebbe girato a Monzino – tempo fa – i messaggi dell’attore, forse per confidarsi, forse per leggerezza. Ma è da qui che la storia prende una piega torbida: Monzino, a quanto pare senza informare la modella, avrebbe inoltrato tutto a Corona, che nel frattempo era pronto a “sganciare la bomba” mediatica tramite il suo programma online.

Martina, n è sparita dai social, nonostante il suo lavoro da influencer con oltre 100mila follower. Il suo telefono è stato sequestrato, come parte delle indagini della Procura di Roma, che ipotizza i reati di tentata estorsione, violazione della privacy e ricettazione.

Ieri Fabrizio Corona ha rotto il silenzio sul caso, rivendicando la trasparenza della sua operazione mediatica:

“I file mi sono stati consegnati volontariamente da Federico Monzino e Martina Ceretti, inviati direttamente sul mio cellulare dal loro computer. Non c’è stata alcuna acquisizione fraudolenta del materiale”, ha dichiarato il fotografo.

Eppure, proprio all’interno del podcast, è presente un passaggio inquietante:

“Non è il caso che venga fuori uno scandalo sui giornali, no? Per il tuo matrimonio, per la tua immagine, per il tuo presente e futuro lavoro. Altro che don Matteo… ho dei contenuti fra te e Martina Cerretti che ti farebbero molto male.”

Una frase che, letta alla luce degli sviluppi, suona come un messaggio minatorio in piena regola .A questo punto la Procura dovrà stabilire se si sia trattato di una vera e propria estorsione organizzata o solo di una strategia finita fuori controllo, volta – come suggerito da Corona – a “far diventare famosa Martina”.

Resta da capire se la ragazza fosse a conoscenza della diffusione dei file o se, come sembra emergere, sia stata tradita da chi pensava amico. Le analisi dei tabulati telefonici, ora al vaglio della polizia postale, potrebbero essere determinanti per chiarire i passaggi reali tra Bova, Martina, Monzino e Corona. Intanto, il danno d’immagine per l’attore è già in corso – e la sua relazione con Rocío Muñoz Morales, già traballante, sembra definitivamente giunta al capolinea.