Mario Adinolfi: "L'Isola dei Famosi mi ha cambiato. Ho perso 34 kg, ritrovato Dio e il pubblico ha scoperto chi sono davvero"

Il discusso giornalista e finalista della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi, ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza in Honduras in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

Due mesi in Honduras, lontano da ogni certezza, hanno lasciato un segno profondo nella vita di Mario Adinolfi. Il secondo classificato dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, a SuperGuidaTv, raccontato un’esperienza totalizzante, non solo televisiva ma soprattutto umana, che ha messo alla prova corpo e anima.

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "E' stata un'esperienza durissima dal punto di vista fisico ma anche psicologico"

Dimagrito di ben 34 chili, ricoverato subito dopo la finale a causa di complicazioni fisiche, Adinolfi è tornato sotto i riflettori con il suo racconto più autentico.

"E’ andata molto peggio di quello che mi aspettavo, è stata durissima dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Lo considero un evento spartiacque della mia vita, talmente intenso da essere tatuato sulla pelle. Mi ha lasciato un segno di conciliazione con il mio passato da tanti punti di vista”.

Un'esperienza che, a detta sua, ha segnato un punto di svolta personale. Nell’Isola, tra fame e silenzi, ha trovato lo spazio per un confronto sincero con sé stesso. Non a caso ha scelto di chiudere la sua avventura intonando L’anno che verrà di Lucio Dalla, quasi a voler sancire un nuovo inizio. Il prezzo da pagare per questa "rinascita" è stato però alto. Dopo 57 giorni di fame e stress, Adinolfi è stato ricoverato il 5 luglio all’ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni, inizialmente critiche, sono ora sotto controllo medico. Ma lui stesso non nasconde la fatica.

“Il mio corpo è stato terremotato dall’esperienza dell’Isola – spiega – anche se c’è stato un elemento positivo: la perdita di peso estremamente significativa in un periodo molto rapido. Ora continuo la fase di dimagrimento con delle punture, ma sto sotto stretto monitoraggio”.

Fino a pochi mesi fa era noto soprattutto per il suo ruolo polemico nei talk show, dove rappresentava posizioni di minoranza spesso controcorrente. Oggi, dopo due mesi nelle case degli italiani, il pubblico ha conosciuto un Adinolfi diverso, più umano e vulnerabile.

"Sono una persona molto limpida quando mi si conosce. L’Isola ha dato la possibilità agli italiani di conoscermi bene perché sono stato per due mesi nelle loro case. Sono stato un animale da talk show fino al momento in cui ho messo piede all’Isola e il talk show segue altre regole. Solitamente rappresento idee di minoranza e non sono circondato da persone che provano simpatia per me. E’ chiaro che in quei pochi secondi a disposizione lancio una sassata perché le mie idee devono passare. Se ho due mesi per farmi conoscere non ho bisogno di lanciare sassate e il David che ha sempre la fionda pronta per colpire Golia la depone nella sua tasca e prova a rappresentarsi per quello che è. ”.

Isola 2025, "Spadino il concorrente più scorretto"

Tra alleanze e contrasti, l’esperienza nel reality ha visto anche scontri duri, soprattutto con i naufraghi più giovani. “Ho lavorato su un conflitto generazionale per far emergere i limiti di certi atteggiamenti – ammette – ma col senno di poi attenuerei i toni, specie con Chiara, Nunzio e Teresanna”.

Parole di stima, invece, per Omar Fantini, che Adinolfi definisce “un leader di grande levatura”. Commovente il momento della semifinale:

“Quando mi ha sconfitto ha pianto. È una cosa che non dimenticherò mai, quel pianto mi è rimasto addosso”.

Meno bene il rapporto con Spadino, che accusa di “slealtà totale” per aver accettato il fuoco rubato e averlo simulato.

"Il più scorretto è stato Spadino perché accettò il fuoco rubato agli adulti facendoselo consegnare da Mirko e poi simulando un’accensione del fuoco. Lui che aveva delle grande potenzialità ha giocato sul piano di una slealtà che gli si è ritorta contro. Il più leale è stato Omar, un leader di grande levatura. Non potrò mai dimenticare che il giorno in cui mi ha sconfitto in semifinale lui ha pianto ed è qualcosa di forte anche a livello televisivo. Quel pianto mi è rimasto addosso. "

Il giornalista ed ex deputato non esclude altre esperienze televisive, ma in un ruolo diverso:

“Da concorrente non credo, non ne ho voglia. Ma mi piacerebbe fare l’opinionista. Non voglio interrompere il dialogo con il pubblico”.

Un dialogo che proseguirà anche attraverso un libro in uscita il 15 agosto, giorno del suo compleanno:

“Si intitola L’Isola – Come perdere 34 kg in 57 giorni e trovare Dio. Cristina Plevani, Omar e Veronica Gentili sono le uniche ad averlo letto. Sarà il ponte per continuare a raccontarmi”.

Tra i momenti più intensi dell’Isola c’è stato quello in cui Adinolfi ha parlato apertamente della lotta della figlia contro l’anoressia.

“Il dolore dei nostri figli è moltiplicato per cento. È dura starle accanto, ma io e Clara abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da chi si è riconosciuto in noi. È servito”.Quando ha pensato di mollare

C’è stato un solo momento di vero cedimento, subito dopo la terza puntata:

"Non avevo visto mia moglie Silvia che era sempre in studio e la sua assenza mi aveva fatto preoccupare. Pensavo che ci fossero problemi a casa. Penso che quella sia stata l’unica volta in cui ho detto ad una persona della produzione che non ce la facevo più e che me ne sarei andato. Quello è stato l’unico momento di cedimento che ho avuto durante una fase lunga in cui la sofferenza è stata tanta.”.

