Isola dei Famosi, anche Mario Adinolfi ricoverato per accertamenti e poi dimesso: "Un grande spavento"

News VIP

Dopo Loredana Cannata anche Mario Adinolfi ricoverato dopo L’Isola dei Famosi: "Dolori atroci"

Dopo l’esperienza estrema a L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi è stato costretto a un ricovero d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Roma. Il giornalista e politico, ex naufrago del reality, è stato accompagnato dalla moglie Silvia sabato 5 luglio a seguito di un improvviso malore.

Isola 2025, Mario Adinolfi: "Nottata in ospedale, p erdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni"

Dimesso dopo circa 24 ore di osservazione, ha raccontato a Fanpage i momenti difficili vissuti e il delicato recupero in corso.

“È stato come il crollo dell’impalcatura, E pensare che ero arrivato sull’Isola con analisi perfette. Ma il mio corpo, soprattutto fegato e reni, ha faticato a gestire il drastico calo di peso. Tornato in Italia, il caldo torrido e una colazione con cappuccino e cornetto sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Il primo campanello d’allarme è stato un generico fastidio, presto evolutosi in dolori insostenibili.

“Ho capito che dovevo muovermi subito. Silvia mi ha portato al pronto soccorso, dove sono stato trattenuto per la notte. È stata una notte brutta, con dolori atroci, ma devo ringraziare i medici e gli infermieri: in 24 ore mi hanno rimesso in piedi”.

Non manca, nel racconto, l’ironia: “La buona notizia è che so ancora leggere i segnali del mio corpo. Se non fossi così positivo, probabilmente sarei già sotto terra”.

Adesso Adinolfi ha un solo obiettivo: fermarsi.

“Sono a letto, devo recuperare. Il motore è stato acceso troppo a lungo, rischio di fondere la testata. Starò con la mia famiglia, è venuta anche mia madre, 80 anni, a farmi da crocerossina. Mi rilasso e finalmente guardo le puntate dell’Isola, che non ho ancora visto”.

Nel momento di fragilità, non è mancato l’affetto da parte degli altri naufraghi e della conduttrice del programma.

"Mia moglie si è spaventata, ma anche gli altri naufraghi. Veronica Gentili mi ha scritto subito. È stato bello sentire questa vicinanza. Ci siamo raccontati i guai che stiamo vivendo e, a dire il vero, siamo tutti abbastanza malconci, anche chi ha fisici da atleta. L’Isola è un’esperienza che ti segna profondamente, nel corpo e nella mente”.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi