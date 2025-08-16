TGCom24
Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni si è fidanzata con un noto Chef

Irene Sangermano

Chi è il nuovo amore di Marina Di Guardo? La mamma di Chiara Ferragni fa coppia con uno chef molto famoso.

Marina Di Guardo ha un nuovo amore? La mamma di Chiara Ferragni, nota scrittrice, ha iniziato a frequentare in modo molto serio un noto chef italiano dopo la fine della sua relazione con l’imprenditore statunitense Frank Kelcz.

Sebbene sia Chiara Ferragni quella di cui tutti parlano, basta guardare i nuovi scoop di Chi sul primo anniversario con Giovanni Tronchetti Provera a Ibiza, anche la mamma dell’influencer, Marina Di Guardo, gode di una certa popolarità sui social. Con oltre 660mila followers su Instagram, infatti, la scrittrice 63enne gode dell’appoggio di un vasto pubblico che l’ammira per la sua penna ma anche per la sua incredibile bellezza e forma fisica, nonché eleganza innata nel vestire e nel portamento.

Recentemente, Marina ha messo fine alla sua relazione con l’imprenditore statunitense Frank Kelcz ma sembra che ci sia già un nuovo amore alle porte. Ad assicurarlo è Gabriele Parpiglia che ha fatto sapere con un articolo pubblicato su Affari Italiani, che nell’ambiente dei salotti milanesi non si parla d’altro, dato che Marina ha scelto uno chef davvero molto noto. Si tratta di Filippo La Mantia, ecco tutti i dettagli sulla coppia.

Marina Di Guardo e Filippo La Mantia innamorati

Galeotta fu una cena tra amici in comune che fece incontrare, non molte settimane fa, Marina Di Guardo e Filippo La Mantia che ad oggi, sembrerebbe, fanno coppia fissa. Lui è uno chef famoso di origini palermitane, lei la mamma di Chiara Ferragni ma anche affermata autrice letteraria. La Mantia ha una storia particolare alle spalle dato che inizialmente lavorava come fotoreporter: sono sue le immagini del generale Dalla Chiesa assassinato, pubblicate sulle prime pagine dei quotidiani siciliani all’epoca dei fatti.

Ingiustamente incarcerato, Filippo ha sviluppato la passione per la cucina ed oggi è un nome rinomato nel settore, tanto da ricevere l’Ambrogino d’Oro a Milano nel 2021, avendo tenuto la sua cucina aperta per fornire pasti per i sanitari dell’Ospedale Niguarda. Insomma, la love story sembra proceda benissimo tanto che chi li ha visti insieme a cena per il capoluogo lombardo ha trovato Marina e Filippo una coppia affiatata.

