Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme: "Primo anniversario da coppia"

Maria Castaldo

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati visti di nuovo insieme e secondo il settimanale Chi avrebbero anche festeggiato il loro primo anniversario di coppia.

Nessuna crisi di coppia, né ripensamenti per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: avvistati da settimanale Chi, l'influencer e l'imprenditore sembrano più affiatati che mai e, a detta della rivista, avrebbero festeggiato anche il primo anniversario di coppia. Dopo la momentanea crisi e separazione, la coppia avrebbe ritrovato l'armonia e l'imprenditore avrebbe raggiunto Ferragni a Ibiza per trascorrere le vacanze insieme.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: crisi passata?

Se Fedez è uscito allo scoperto con la nuova fiamma, poco dopo l'ufficializzazione del divorzio da Chiara Ferragni, quest'ultima e l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera stanno ancora mantenendo un certo riserbo, vivendo la loro storia d'amore lontano dalla curiosità dei fan. Tuttavia, i due sono stati avvistati dal settimanale Chi a Ibiza: a detta della rivista, sarebbe Provetta "l'uomo che Chiara Ferragni stava aspettando" e che ha deciso di raggiungere l'influencer per trascorrere con lei il Ferragosto, dopo aver passato del tempo con i figli nati dal primo matrimonio.

Dopo due mesi in cui la coppia si è separata e si sono diffuse preoccupanti voci di crisi, sembra che l'influencer e l'imprenditore abbiano deciso di darsi una seconda possibilità e vivere il loro amore.

Le segnalazioni su un ritorno di fiamma si sono susseguite nelle ultime settimane e, come conferma il settimanale Chi, sembra che ora la coppia sia tornata ufficialmente insieme. Le foto pubblicate dal settimanale mostrano Chiara Ferragni intenta a godersi il mare con i figli Leone e Vittoria, ma sembra che a loro si sia unito anche Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avvistati insieme in vacanza: "Primo anno insieme come coppia"

Secondo il settimanale, la coppia avrebbe deciso di tornare a Ibiza perché è lì che tutto è iniziato un anno fa: all'estate del 2024, infatti, risalgono i primi avvistamenti di Chiara Ferragni insieme a Giovanni Tronchetti Provera. Perciò, la coppia avrebbe deciso di recarsi lì per "festeggiare il primo anniversario come coppia".

Sulla crisi che li avrebbe portati a dividersi per due mesi, non ci sono state particolari rivelazioni, ma a detta della rivista Chi, entrambi avrebbero deciso di mettere da parte l'orgoglio e darsi una seconda possibilità. Tronchetti Provera avrebbe inizialmente deciso di allontanarsi poiché la sua famiglia non avrebbe approvato la scelta di intraprendere una relazione con l'influencer dopo tutti gli scandali in cui è stata coinvolta. Tuttavia, come riporta Chi, "Giovanni ha dimostrato di tenerci tanto a Chiara al punto da tornare indietro".

