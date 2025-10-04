Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!

News VIP

La prossima stagione di Belve potrebbe riservare una grande sorpresa: tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Maria De Filippi!

La prossima stagione di Belve promette di essere davvero esplosiva: come riporta Adnkronos, infatti, pare che tra gli ospiti della nuova edizione del talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani ci sarà anche la regina degli ascolti di Canale 5, Maria De Filippi.

Francesca Fagnani ha ammesso in un'intervista a Il Corriere della Sera di voler intervistare Maria De Filippi a Belve già da tempo : "Sono una sua grande fan, Maria De Filippi è una donna che da vent'anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa".

E, ora, finalmente quel momento è arrivato, perché come rivela Adnkronos, la conduttrice del talk show di Rai 2 sarebbe riuscita a convincere la regina degli ascolti di Canale 5 a partecipare al programma. La nuova edizione di Belve tornerà in onda a partire dal 28 ottobre 2025 salvo imprevisti. Sebbene la notizia non sia stata ancora confermata o smentita ufficialmente, sembra che la trattativa sia oramai conclusa.

Per Francesca Fagnani si tratterebbe certamente di un grosso colpo dopo Belen Rodriguez, che avrebbe finalmente deciso di accettare l'invito della conduttrice, e Rocio Munoz Morales, che racconterebbe nel talk show di Rai2 la sua verità sulla separazione da Raoul Bova, dopo che quest'ultimo ha rotto il silenzio sulla fine della loro storia a Verissimo.

Adnkronos ha riportato la notizia che Maria De Filippi sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve. Il portale di informazione riporta che "dopo anni di corteggiamento serrato, la conduttrice di Belve avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi per la sua partecipazione all'edizione del programma che prenderà il via il prossimo 28 ottobre".

Sebbene non ci siano conferme neppure dai rispettivi entourage delle due conduttrici, secondo il sito la trattativa è stata portata a termine. Francesca Fagnani è stata anche ospite della prima puntata di Amici 25 e ora sembra che Maria De Filippi potrà 'ricambiare' il favore ed essere intervistata nel salotto di Belve.