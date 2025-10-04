TGCom24
Home | VIP | News | Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!
News VIP

Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!

Maria Castaldo

La prossima stagione di Belve potrebbe riservare una grande sorpresa: tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Maria De Filippi!

Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!

La prossima stagione di Belve promette di essere davvero esplosiva: come riporta Adnkronos, infatti, pare che tra gli ospiti della nuova edizione del talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani ci sarà anche la regina degli ascolti di Canale 5, Maria De Filippi.

Maria De Filippi ospite a Belve, l'indiscrezione!

Francesca Fagnani ha ammesso in un'intervista a Il Corriere della Sera di voler intervistare Maria De Filippi a Belve già da tempo : "Sono una sua grande fan, Maria De Filippi è una donna che da vent'anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa".

E, ora, finalmente quel momento è arrivato, perché come rivela Adnkronos, la conduttrice del talk show di Rai 2 sarebbe riuscita a convincere la regina degli ascolti di Canale 5 a partecipare al programma. La nuova edizione di Belve tornerà in onda a partire dal 28 ottobre 2025 salvo imprevisti. Sebbene la notizia non sia stata ancora confermata o smentita ufficialmente, sembra che la trattativa sia oramai conclusa.

Per Francesca Fagnani si tratterebbe certamente di un grosso colpo dopo Belen Rodriguez, che avrebbe finalmente deciso di accettare l'invito della conduttrice, e Rocio Munoz Morales, che racconterebbe nel talk show di Rai2 la sua verità sulla separazione da Raoul Bova, dopo che quest'ultimo ha rotto il silenzio sulla fine della loro storia a Verissimo.

Belve, Francesca Fagnani intervisterà Maria De Filippi

Adnkronos ha riportato la notizia che Maria De Filippi sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve. Il portale di informazione riporta che "dopo anni di corteggiamento serrato, la conduttrice di Belve avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi per la sua partecipazione all'edizione del programma che prenderà il via il prossimo 28 ottobre".

Sebbene non ci siano conferme neppure dai rispettivi entourage delle due conduttrici, secondo il sito la trattativa è stata portata a termine. Francesca Fagnani è stata anche ospite della prima puntata di Amici 25 e ora sembra che Maria De Filippi potrà 'ricambiare' il favore ed essere intervistata nel salotto di Belve.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"
news VIP Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"
Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: " Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"
news VIP Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: " Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte
anticipazioni TV Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte
Uomini e Donne, Cristina Ferrara riappare sui social dopo la rottura con Gianmarco Steri: il video preoccupa i fan!
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara riappare sui social dopo la rottura con Gianmarco Steri: il video preoccupa i fan!
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi tenta di riavvicinarsi a Rosa, come reagirà la giornalista?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi tenta di riavvicinarsi a Rosa, come reagirà la giornalista?
Emma ed Elodie, gelo dietro le quinte: impazza il gossip
news VIP Emma ed Elodie, gelo dietro le quinte: impazza il gossip
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso, ecco come e perché
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso, ecco come e perché
Amici 25: Chi è Matilde Sofia Fazio? Età, Film, Instagram. Tutto sulla Ballerina del Talent Show di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Matilde Sofia Fazio? Età, Film, Instagram. Tutto sulla Ballerina del Talent Show di Canale5
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV