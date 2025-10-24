Maria De Filippi nel cast di Belve? ''Avrà un ruolo fisso nel programma di Francesca Fagnani''

News VIP

Nuove indiscrezioni bomba sulla stagione di Belve che debutta il 28 ottobre 2025 su Rai 2. Maria De Filippi nel cast fisso del programma di Francesca Fagnani.

Tutto pronto per il debutto della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che torna in onda a partire da martedì 28 ottobre 2025, su Rai 2. Sembra che Maria De Filippi farà parte del cast fisso del programma, ecco in quale modalità.

Belve Anticipazioni: c’è anche Maria De Filippi

Grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Belve, il popolare programma condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2. La nuova edizione debutta martedì 28 ottobre 2025 e ci sono già le prime anticipazioni sugli ospiti scelti dalla graffiante giornalista romana per le sue interviste. Nelle ultime ore l’opinione pubblica è spaccata per la presenza in studio della Tiktoker Rita De Crescenzo, dal momento che molti hanno trovato fuori luogo l’invito di Fagnani e si sono lamentati sui social.

Nella nuova edizione di Belve sono attese anche Barbara d’Urso, poi Belen Rodriguez che per anni ha rifiutato categoricamente l’invito della conduttrice criticando anche aspramente il format, e Rocio Munoz Morales che potrebbe parlare per la prima volta apertamente del tradimento dell’ex marito Raoul Bova. Tra i possibili ospiti figurano anche il cantante Adriano Pappalardo, l'attore Simone Susinna, l'attrice Isabella Rossellini, il tennista Fabio Fognini ma sono le ultime Anticipazioni sulla presenza di Maria De Filippi a tenere tutti col fiato sospeso. La regina di Mediaset si lascerà intervistare da Fagnani? Sembra che Maria sarà presente con un ruolo eccezionale per tutte e cinque le puntate della nuova edizione di Belve.

Belve, Maria De Filippi nel cast fisso con questo ruolo

Maria De Filippi nel cast fisso di Belve? La notizia dell’ultima ora ha entusiasmato il pubblico italiano, che spera di vedere un’intensa intervista nel programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, ma a quanto pare la regina di Mediaset non si presterà come intervistatrice bensì avrà un ruolo inedito, nel corso di tutti e cinque gli appuntamenti in prima serata.

“Fanpage è in grado di anticipare che la partecipazione a Belve di Maria De Filippi al programma si spalmerà su tutte e cinque le puntate e vedrà la conduttrice di Amici porre una domanda per puntata alla conduttrice. Da quanto apprendiamo, la registrazione dei suoi interventi sta avvenendo proprio in queste ore del pomeriggio di giovedì 23 ottobre. Maria De Filippi non sarebbe presente fisicamente negli studi Rai dove si registra Belve, ma a quanto sembra dovrebbe intervenire in collegamento e non è ancora chiaro il momento della puntata in cui verranno mostrati i suoi contributi”.

Questa l’anticipazione lanciata da Fanpage che fa sapere che Maria, eccezionalmente, intervisterà Fagnani con una domanda a serata nel corso delle puntate di Belve in onda su Rai 2, dunque capovolgendo i ruoli del format per qualche minuto. Cosa ne pensate?