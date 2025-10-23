TGCom24
Belve: Francesca Fagnani intervisterà la tiktoker Rita De Crescenzo. L'indiscrezione

Francesca Simone

Francesca Fagnani potrebbe intervistare anche Rita De Crescenzo nello studio di Belve.

Belve: Francesca Fagnani intervisterà la tiktoker Rita De Crescenzo. L'indiscrezione

Rita De Crescenzo ospite di Francesca Fagnani a Belve? Ecco che cosa si sa al riguardo per ora.

Francesca Fagnani riparte con Belve

Martedì 28 ottobre 2025 riparte su Rai 2 Belve, programma ormai cult condotto da Francesca Fagnani. Questa trasmissione è nota per le domande schiette - spesso esilaranti, altre volte insidiose - che la giornalista pone ai suoi ospiti durante le sue interviste. Oltre al fatto che la conduttrice Maria De Filippi dovrebbe essere presente tutte le puntate con un ruolo speciale, tra i nomi dei possibili ospiti della nuova stagione in arrivo che sono iniziati a circolare sul web possiamo annoverare il cantante Adriano Pappalardo, l'attore Simone Susinna, l'attrice Isabella Rossellini, il tennista Fabio Fognini, ma soprattutto la showgirl argentina Belen Rodriguez, ed i conduttori Barbara d'Urso e Paolo Bonolis.

Belve: Rita De Crescenzo ospite di Francesca Fagnani?

Di recente è trapelata una notizia che ha fatto scatenare il popolo di Internet: Rita De Crescenzo, nota tiktoker campana, verrà intervistata dalla Fagnani nello studio buio di Belve. La De Crescenzo stessa ha annunciato ai suoi follower di avere "un appuntamento molto importante". Senza ombra di dubbio, l'incontro tra la giornalista e l'influencer ci regalerà delle emozioni degne di nota, visto che se la Fagnani è famosa per riuscire a mettere in difficoltà i suoi ospiti, la De Crescenzo è famosa per non avere peli sulla lingua: quindi, non si farà problemi a rispondere alle domande scomode senza troppi giri di parole.

Chi è Rita De Crescenzo?

Rita De Crescenzo ha 44 anni ed ha origini campane; attualmente abita a Pallonetto di Santa Lucia, vicino Napoli. Nel momento in cui ha cominciato a riscuotere un certo successo sui social, principalmente grazie alla sua esuberanza, ha cominciato anche ad essere chiamata per esibirsi in occasione di eventi privati; poi, ha deciso di aprire un negozio di gadget da lei personalizzate. Ha un passato piuttosto burrascoso: nel 2017 è stata arrestata con l'accusa di spaccio di droga. Suo marito, che ha un seguito piuttosto importante sui social, è Salvatore Bianco, ed insieme hanno un figlio, Rosario. Il profilo Instagram ufficiale della De Crescenzo è @decrescenzo.r, che conta circa 457.000 follower.

Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
