Marco Carta torna sui social e svela come sta dopo il ricovero in ospedale (VIDEO)

Marco Carta è tornato sui social dopo il ricovero in ospedale di qualche giorno fa: ecco come sta l'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi

A distanza di qualche giorno da quando Marco Carta è stato ricoverato d'urgenza, dovendo così annullare un concerto a Porto Torres, l'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è tornato sui social per aggiornare i fan preoccupati e svelare come sta oggi.

Marco Carta torna sui social dopo il ricovero

Domenica 3 agosto, a Porto Torres, Marco Carta avrebbe dovuto esibirsi per il suo pubblico, ma a causa di un malore è stato costretto ad annullare il concerto.

Atteso sul palco alle 21.30 per un evento alla Torre Aragonese, il cantante non si è presentato e il suo staff ha comunicato in maniera del tutto inaspettata che l'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi era stato ricoverato in ospedale a causa di un malore. Secondo quanto riferito da Il Giornale, Marco Carta avrebbe avuto un "malore diverse ore prima del concerto e le sue condizioni non sarebbero migliorate tanto da costringerlo a recarsi in pronto soccorso per accertamenti".

Tramite il suo staff, l'artista si diceva dispiaciuto e rammaricato di aver dovuto annullare il concerto: "Lo staff di Marco e tutto il suo entourage sono stati costretti ad annullare l'esibizione di oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell'Ospedale San Donato di Milano". Il tour Solo Fantasia 2025 prevede altre date, ma Marco Carta ha rivelato di essere intenzionato a trovare una soluzione che permetta anche ai fan di Porto Torres di poter assistere al suo concerto.

Marco Carta svela come sta dopo il ricovero in ospedale di qualche giorno fa

Data la preoccupazione dei fan, anche a causa dell'assenza di ulteriori informazioni sulle condizioni di salute dell'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, qualche ora fa Marco Carta ha deciso di tornare sui social e raccontare ai fan come stava, dopo l'improvviso ricovero in ospedale. Come riporta Novella2000, su Instagram, Marco Carta ha fatto sapere di essere in ripresa e di non essere più ricoverato in ospedale, ma di essere tornato a casa.

Il cantante ha anche svelato cosa è successo nella sera del 3 agosto, svelando che durante la notte si è svegliato all'improvviso per alcuni dolori fortissimi: "Stavo benissimo, ero con voi e andava tutto bene. La notte stavo dormendo e mi sono svegliato intorno alle 3 e lì è cominciato il guaio. Sono stato molto male, avevo dei forti dolori".

L'ex vincitore di Amici ha anche ricordato di aver subito una delicata operazione allo stomaco nel 2018 e che da allora "alcuni organi sono un po' più delicati", da qui il dolore e la preoccupazione. Preoccupazione aggravata dal ricovero improvviso all'ospedale San Donato di Milano, dove l'equipe medica gli ha rivelato che doveva rinunciare al concerto di Porto Torres perché era in pericolo. Oggi, però, sta meglio e ha voluto ringraziare anche i medici e lo staff dell'ospedale per il sostegno e l'aiuto fornito: