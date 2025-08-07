TGCom24
Home | VIP | News | Marco Carta torna sui social e svela come sta dopo il ricovero in ospedale (VIDEO)
News VIP

Marco Carta torna sui social e svela come sta dopo il ricovero in ospedale (VIDEO)

Maria Castaldo

Marco Carta è tornato sui social dopo il ricovero in ospedale di qualche giorno fa: ecco come sta l'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi

Marco Carta torna sui social e svela come sta dopo il ricovero in ospedale (VIDEO)

A distanza di qualche giorno da quando Marco Carta è stato ricoverato d'urgenza, dovendo così annullare un concerto a Porto Torres, l'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è tornato sui social per aggiornare i fan preoccupati e svelare come sta oggi.

Marco Carta torna sui social dopo il ricovero

Domenica 3 agosto, a Porto Torres, Marco Carta avrebbe dovuto esibirsi per il suo pubblico, ma a causa di un malore è stato costretto ad annullare il concerto.

Atteso sul palco alle 21.30 per un evento alla Torre Aragonese, il cantante non si è presentato e il suo staff ha comunicato in maniera del tutto inaspettata che l'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi era stato ricoverato in ospedale a causa di un malore. Secondo quanto riferito da Il Giornale, Marco Carta avrebbe avuto un "malore diverse ore prima del concerto e le sue condizioni non sarebbero migliorate tanto da costringerlo a recarsi in pronto soccorso per accertamenti".

Tramite il suo staff, l'artista si diceva dispiaciuto e rammaricato di aver dovuto annullare il concerto: "Lo staff di Marco e tutto il suo entourage sono stati costretti ad annullare l'esibizione di oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell'Ospedale San Donato di Milano". Il tour Solo Fantasia 2025 prevede altre date, ma Marco Carta ha rivelato di essere intenzionato a trovare una soluzione che permetta anche ai fan di Porto Torres di poter assistere al suo concerto.

Marco Carta svela come sta dopo il ricovero in ospedale di qualche giorno fa

Data la preoccupazione dei fan, anche a causa dell'assenza di ulteriori informazioni sulle condizioni di salute dell'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, qualche ora fa Marco Carta ha deciso di tornare sui social e raccontare ai fan come stava, dopo l'improvviso ricovero in ospedale. Come riporta Novella2000, su Instagram, Marco Carta ha fatto sapere di essere in ripresa e di non essere più ricoverato in ospedale, ma di essere tornato a casa.

Il cantante ha anche svelato cosa è successo nella sera del 3 agosto, svelando che durante la notte si è svegliato all'improvviso per alcuni dolori fortissimi: "Stavo benissimo, ero con voi e andava tutto bene. La notte stavo dormendo e mi sono svegliato intorno alle 3 e lì è cominciato il guaio. Sono stato molto male, avevo dei forti dolori".

L'ex vincitore di Amici ha anche ricordato di aver subito una delicata operazione allo stomaco nel 2018 e che da allora "alcuni organi sono un po' più delicati", da qui il dolore e la preoccupazione. Preoccupazione aggravata dal ricovero improvviso all'ospedale San Donato di Milano, dove l'equipe medica gli ha rivelato che doveva rinunciare al concerto di Porto Torres perché era in pericolo. Oggi, però, sta meglio e ha voluto ringraziare anche i medici e lo staff dell'ospedale per il sostegno e l'aiuto fornito:

Ho passato la notte in ospedale, sono cominciati gli antibiotici che sto facendo ancora oggi. Ringrazio tutti: i medici, i fan, gli organizzatori di Porto Torres per la comprensione. Stiamo cercando di riprogrammare la data, spero. Il Solo Fantasia Tour è salvo, le altre date si faranno, mi serve ancora qualche giorno di recupero, per fortuna ce l’ho. Mi sono sentito visto, voluto bene, amato. Grazie."/blockquote>

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto? Spunta un'indiscrezione
news VIP Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto? Spunta un'indiscrezione
Temptation Island, ex protagonista svela il dietro le quinte del programma: ''Gli autori non si perdono nulla''
news VIP Temptation Island, ex protagonista svela il dietro le quinte del programma: ''Gli autori non si perdono nulla''
Un Posto al Sole Anticipazioni 8 agosto 2025: Marina ha in pugno Gennaro? Ecco cosa sta succedendo
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 8 agosto 2025: Marina ha in pugno Gennaro? Ecco cosa sta succedendo
Grande Fratello, svelata la data d'inizio della nuova edizione: ecco quando andrà in onda la prima puntata del reality
news VIP Grande Fratello, svelata la data d'inizio della nuova edizione: ecco quando andrà in onda la prima puntata del reality
Amici, Lorella Cuccarini: sessant’anni e non sentirli, ma che storie dietro le quinte!
news VIP Amici, Lorella Cuccarini: sessant’anni e non sentirli, ma che storie dietro le quinte!
Temptation Island, Antonio Maietta commenta il cast dell'ultima edizione e lancia un appello per il Gf e L'Isola dei Famosi
news VIP Temptation Island, Antonio Maietta commenta il cast dell'ultima edizione e lancia un appello per il Gf e L'Isola dei Famosi
Uomini e Donne, continua il gelo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime mosse social
news VIP Uomini e Donne, continua il gelo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime mosse social
La Promessa Anticipazioni 8 agosto 2025: Petra e Martina silurano Ayala, è la fine?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 8 agosto 2025: Petra e Martina silurano Ayala, è la fine?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV