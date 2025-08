Marco Carta ricoverato per un malore prima di un concerto: come sta oggi il cantante?

News VIP

Marco Carta avrebbe dovuto esibirsi ieri sera, domenica 3 agosto, ma un malore lo ha colto prima di salire sul palco, obbligandolo così a un ricovero. Ecco come sta il cantante.

Marco Carta è stato colto da un malore poco prima di salire sul palco ieri sera, domenica 3 agosto, a Porto Torres. L'ex vincitore di Amici ha dovuto annullare il suo concerto ed è stato ricoverato in ospedale. Ecco come sta oggi!

Marco Carta ricoverato in ospedale: colto da un malore prima di salire sul palco

Ieri sera, domenica 3 agosto, a Porto Torres, Marco Carta avrebbe dovuto esibirsi per il suo pubblico, ma a causa di un malore è stato costretto ad annullare il concerto. Il cantante sarebbe dovuto salire sul palco alle 21.30 per un evento alla Torre Aragonese, ma il suo staff ha comunicato in maniera del tutto inaspettata che l'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi era stato ricoverato in ospedale a causa di un malore.

Attraverso le storie Instagram dell'account ufficiale del cantante, lo staff di Marco Carta ha fatto sapere che il cantante è stato costretto a rinunciare alla sua esibizione per via di un problema di salute che lo avrebbe portato a un ricovero in ospedale. Nonostante le sue condizioni stabili, lo staff dell'ospedale avrebbe deciso di tenerlo sotto osservazione per una notte.

L'ex vincitore di Amici 2007 ha dovuto quindi posticipare la data del concerto a Porto Torres, ma dovrebbe tornare sul palco nella serata del 12 agosto a Oliveto Lucano, per un'altra data del Solo Fantasia Tour 2025, a cui seguiranno date a San Martino D'Agri (20 agosto), Chiaravalle (23 agosto), Selargius (24 agosto) e Ragusa (28 agosto).

Marco Carta, annullato il concerto a Porto Torres a causa di un malore: ecco come sta oggi

Su Instagram, lo staff di Marco Carta ha postato una storia nella quale comunicava che il concerto di domenica 3 agosto a Porto Torres doveva essere posticipato, a causa di un malore che aveva costretto il cantante ed ex vincitore di Amici di Maria De Filippi a un ricovero in ospedale.

Tramite il suo staff, l'artista si diceva dispiaciuto e rammaricato di aver dovuto annullare il concerto: "Lo staff di Marco e tutto il suo entourage sono stati costretti ad annullare l'esibizione di oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell'Ospedale San Donato di Milano". Secondo quanto riferito da Il Giornale, Marco Carta avrebbe avuto un "malore diverse ore prima del concerto e le sue condizioni non sarebbero migliorate tanto da costringerlo a recarsi in pronto soccorso per accertamenti".

Il cantante è stato ricoverato all'ospedale San Donato di Milano, dove "le sue condizioni sono stabili", ma lo staff medico ha deciso di trattenere l'artista per una notte, in modo da garantirne la sicurezza. Lo staff ha rassicurato i fan non solo su come sta Marto Carta, ma anche sulla decisione di trovare al più presto una data che permetta al pubblico di Porto Torres di poter assistere all'esibizione dell'artista: "Siamo a lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare la data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi".