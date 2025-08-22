Mara Venier sarà ospite di Che Tempo Che Fa: la deroga di Rai alla conduttrice

News VIP

Con una deroga di Rai, Mara Venier potrà essere parte del cast di Che Tempo Che Fa: vediamo quali condizioni ha posto l'azienda alla conduttrice.

Dopo mesi di rumors sulla possibile presenza di Mara Venier a Che Tempo Che Fa, finalmente, arriva una conferma: la conduttrice di Domenica In sarà parte del cast del talk show del NOVE condotto da Fabio Fazio. L'azienda di Viale Mazzini, infatti, avrebbe concesso una deroga che permetterebbe a Mara Venier di poter essere presente nello studio del canale concorrente.

Mara Venier a Che Tempo Che Fa: arriva la conferma della Rai

Mentre fervono i preparativi per la 50esima edizione di Domenica In, per la quale Mara Venier sarà affiancata da ben 3 co-conduttori, Teo Mammuccari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, con la probabile aggiunta del comico e imitatore Vincenzo De Lucia, arriva da Rai il via libera per Che Tempo Che Fa. Da mesi, infatti, si vociferava della presenza della conduttrice di Domenica In nel salotto di Fabio Fazio in veste di ospite fissa: un rumor che, come riportava Fanpage.it, comportava una "problematica di tipo contrattuale", dato che il suo contratto non prevedeva la sua presenza in altre emittenti come ospite fissa. Dato che il contratto della conduttrice era in scadenza in queste settimane, si ipotizzava la modifica di questa clausola, che consentisse a Venier di proseguire il suo lavoro in Rai e presenziare nel salotto di Fazio.

Tuttavia, come aveva fatto notare il portale di informazione, quali vantaggi avrebbe mai potuto ricavare Rai da un accordo che permettesse a Venier "di andare in onda su un'altra rete concorrente, a poche ore di distanza dalla trasmissione della domenica che conduce su Rai1?". L'ipotesi che si era fatta strada all'epoca, era che la conduttrice potesse decidere di non rinnovare il contratto con l'azienda di Viale Mazzini, abbandonando così la conduzione di Domenica In.

Invece, non solo Mara Venier tornerà al timone del programma di Rai1, ma avrà anche la possibilità di partecipare a CTCF, grazie a una deroga concessa da Rai.

Mara Venier a CTCF: ecco la deroga della Rai per la conduttrice

A riportare l'indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia: il giornalista, infatti, ha rivelato che Mara Venier sarà presente a CTCF ma non come ospite del cast fisso. La news, riferisce Candela, gli è stata riportata da fonti vicine a Rai, che hanno riferito che per la conduttrice di Domenica In è stata fatta un'eccezione speciale:

"Risolta non solo la ‘grana’ domenicale, Dagospia può svelare che la conduttrice avrebbe ottenuto il via libera per partecipare a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda sul Nove…Venier non siederà al tavolo tutte le domeniche, non farà parte del cast fisso ma secondo fonti Rai beninformate avrebbe ottenuto una deroga per un numero di puntate inferiore a dieci…"

Mara Venier, infatti, potrà partecipare a Che Tempo Che Fa come ospite, ma non per tutta la durata della prossima stagione: la sua presenza si dovrà limitare a un massimo di 10 puntate. Una concessione che permetterà all'amata "zia" d'Italia di portare avanti nuovi progetti, pur restando in casa Rai per la conduzione della 50esima edizione di Domenica In.