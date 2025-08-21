TGCom24
Domenica In, ecco chi affiancherà Mara Venier per la prossima edizione

Maria Castaldo

Dopo l'addio di Gabriele Corsi, ecco chi affiancherà Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In: vediamo di chi si tratta!

Domenica In, ecco chi affiancherà Mara Venier per la prossima edizione

Domenica In ripartirà il 21 settembre e sembra che dopo l'addio di Gabriele Corsi ad affiancare Mara Venier ci saranno tre nomi d'eccezione. A rivelarlo è stato il portale di AdnKronos.

Domenica In, Mara Venier sarà affiancata da tre uomini per la prossima edizione

La prossima edizione di Domenica In continua a riservare delle sorprese: solo qualche settimana fa, con una nota ufficiale, Gabriele Corsi e Rai annunciavano che il comico e presentatore non avrebbe affiancato Mara Venier alla conduzione del contenitore della domenica pomeriggio di Rai1. Alla presentazione dei Palinsesti Rai, Rossi era stato confermato come co-conduttore, dopo settimane di rumors, ma a poca distanza dalla notizia, è arrivata anche quella del suo passo indietro.

Mentre sul web si mormorava che tutto fosse dipeso da Mara Venier, che avrebbe disapprovato la scelta di Corsi, avvenuta senza che il direttore del Day Time Rai Angelo Mellone l'avesse consultata, Corsi faceva sapere, tramite la sua agenzia, che a causa di altri impegni era stato impossibile per lui accettare il ruolo di co-conduttore di Domenica In: "Lecito per un'azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione" si leggeva nel comunicato del comico.

A distanza di settimane da quell'addio, tuttavia, sembra che finalmente la squadra di Domenica In abbia preso forma e che ad affiancare Mara Venier ci saranno non uno, ma ben tre nomi. A comunicarlo è stato AdnKronos che ha svelato in anteprima i nomi di chi co-condurrà l'edizione con la "zia" più amata d'Italia

Domenica In, preparativi in corso per il 50° anniversario, ecco chi affiancherà Mara Venier

Ad affiancare Mara Venier nella conduzione di Domenica In, secondo AdnKronos, saranno Teo Mammuccari (uno dei nomi più gettonati dell'ultimo periodo), ma anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Stando alle parole del portale di informazione, infatti, Mara Venier insieme ad Angelo Mellone avrebbe pensato di chiedere a questi tre partner di far parte della nuova stagione del programma. Domenica In, inoltre, nel 2026 celebrerà il suo 50° anniversario, dato che la trasmissione era nata nell'ottobre del 1976 con Corrado.

Se "le trattative contrattuali dei tre con Rai" andranno a buon fine, fa sapere il sito, allora, dal 21 settembre avremo "zia" Mara affiancata da ben tre partner. Tommaso Cerno, giornalista che ha collaborato con Il Messaggero Veneto, L'Espresso ed è diretto de Il Tempo, si occuperà della sezione di attualità, mentre a Teo Mammuccari sarà affidata "la parte più giocosa, con il ritorno del Cruciverbone, dedicato ai 50 anni del programma". Infine, a Enzo Miccio verrà affidata una rubrica sull'amore. In questo modo, la nuova edizione di Domenica In rispecchierà il desiderio di Mara Venier di dar vita a "una conduzione più corale in vista del 50°anniversario".

Inoltre, secondo il portale pare che Mara Venier sia interessata a ingaggiare anche il noto comico e imitatore Vincenzo De Lucia, che tra i vip che è solito imitare ha proprio zia Mara.

Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
