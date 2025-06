Mara Venier conduce Una Voce per Padre Pio: ''Ho pregato molto per mio marito''

News VIP

Mara Venier conduce l’evento di beneficienza Una Voce per Padre Pio su Ra 1, e parla del suo lato spirituale.

Torna Una Voce per Padre Pio, il concerto di beneficienza in onda da piazza della Santissima Annunziata a Pietralcina il 28 giugno in prima serata su Rai 1, condotto da Mara Venier. La presentatrice ha parlato della sua grande fede, un viaggio importante soprattutto negli ultimi quando il marito ha avuto problemi di salute.

Mara Venier conduce Una Voce per Padre Pio

Negli ultimi anni, su Rai 1, va in scena un concerto di beneficenza molto speciale ovvero Una Voce per Padre Pio. Anche questo anno torna l’evento, in prima serata il 28 giugno 2025 poi in replica il 13 luglio 2025 nel pomeriggio, condotto da Mara Venier. Sul palco ci saranno tantissimi artisti come Al Bano, Anna Oxa, Marco Masini, Patty Pravo, Serena Brancale e tanti alti, pronti ad esibirsi da piazza della Santissima Annunziata a Pietralcina. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Mara ha raccontato il suo rapporto con questo evento benefico ma, soprattutto, con la figura di Padre Pio alla quale si è rivolta spesso durante la malattia del marito.

“Io arrivo a Pietralcina due o tre giorni prima e ho il mio appuntamento spirituale personale con questo luogo magico: mi metto otto l’olmo di Padre Pio, l’albero dove lui andava a pregare, e trovo la mia oasi di calma, di tranquillità”.

Insomma, Venier ammette di essere una donna di fede, pur non potendo presenziare ogni domenica alla funzione della messa, dato che è sempre in onda con Domenica In, che il prossimo anno avrà un co-conduttore speciale. Ma perché per Mara è così importante questo evento di beneficienza? Ecco cosa ha rivelato.

Mara Venier devota a Padre Pio

Per la quinta volta, Mara Venier conduce Una Voce per Padre Pio, il concerto di beneficienza in onda da piazza della Santissima Annunziata a Pietralcina il 28 giugno in prima serata su Rai 1. Questo per la padrona di casa di Domenica In è un evento speciale, legato anche al suo affetto e alla sua devozione per la figura di Padre Pio. La presentatrice, infatti, si è rivolta a lui per i problemi di salute del marito Nicola e ha confidato di aver trovato conforto.

“Ho pregato molto a Pietralcina per i problemi di salute di mio marito Nicola. E gli ultimi controlli sono andati bene. Mi piace pensare che da lassù qualcuno ci abbia dato una mano”.

Nel frattempo occhi puntati sulla presentazione dei palinsesti Rai del prossimo anno, che avverranno a breve, dal momento che Venier torna a Domenica In ancora una volta, nonostante siano anni che prova a tirarsi indietro, ma non sarà sola. La nuova stagione dello show domenicale di Rai 1 si prospetta emozionante, come sempre coinvolgente, proprio grazie alla presenza della presentatrice che è a tutti gli effetti una delle grandi signore della televisione italiana.