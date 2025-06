Domenica In, Mara Venier confermata: ecco chi è il co-conduttore che l'affiancherà!

News VIP

Mara Venier tornerà al timone di Domenica In per la prossima edizione ed ecco chi è il co-conduttore che potrebbe affiancarla nella nuova stagione del talk show di Rai1.

Mara Venier tornerà a condurre Domenica In, il programma della domenica pomeriggio di Rai 1 campione di ascolti e appuntamento fisso per milioni di telespettatori da diversi anni. La conduttrice, tuttavia, potrebbe non essere la sola al timone dal talk show e verrebbe affiancata da un co-conduttore. Di chi si tratterà? Scopriamolo insieme.

Domenica In, Mara Venier confermata alla conduzione, spunta il nome di un co-conduttore

Dopo aver smentito l'ipotesi (in realtà si trattava di uno scherzo) di Fiorello alla conduzione di Domenica In, Mara Venier ha rivelato che sarà ancora lei al timone del programma di Rai1 per un'altra stagione televisiva e che ad affiancarla ci sarà un co-conduttore. Smentita subito l'ipotesi che si trattasse di Stefano De Martino o di Alberto Matano, entrambi definiti i suoi eredi in tv, ma diversi nomi hanno iniziato a circolare nel frattempo. Con molta insistenza, qualche giorno fa, si è parlato di Gabriele Corsi, volto dell'Eurovision Song Contest insieme a Big Mama. Conduttore affermato e noto per la sua freschezza e simpatia.

A lui, come riportato da Davide Maggio, c'era l'idea di affidare la parte musicale di Domenica In, così da rendere il format più fresco e dinamico, oltre ad arrivare in soccorso di Mara Venier, particolarmente provata dopo l'ultima edizione del programma: "Tra i nomi presi in considerazione per il contenitore di Rai 1 c’è Gabriele Corsi. Il commentatore dell’Eurovision potrebbe dar vita ad un gioco sul quale aleggia ancora il mistero. Probabile possa trattarsi di un game musicale. La Direzione Intrattenimento Daytime sembra intenzionata a non demordere ed è al lavoro per selezionare i compagni di lavoro della Signora della Domenica".

Tuttavia, sempre il portale del noto giornalista rivela che oltre al nome di Gabriele Corsi, potrebbe essere un altro personaggio molto noto al pubblico italiano che affiancherebbe Mara Venier.

Domenica In, ecco chi è il co-conduttore che affiancherà Mara Venier alla conduzione del programma

Secondo quanto riferito da Davide Maggio, alla conduzione di Domenica In, ci saranno Gabriele Corsi, in qualità di co-conduttore, ma anche un altro artista del panorama musicale italiano, che sta dando prova, in Rai, di saper gestire molto bene il palcoscenico in veste di conduttore e non di cantante. Stiamo parlando di Nek, nome di battesimo di Filippo Neviani.

Infatti, stando a quanto si apprende, il cantante potrebbe essere il secondo "valletto", così li definisce Maggio, a unirsi alla nuova squadra di Domenica In. Nek ha dato già prova del suo apprezzamento per il mezzo televisivo e della naturalezza con cui si adatta al ruolo di conduttore, poiché nel 2022 ha condotto Dalla strada al palcoscenico, format di Rai2 nato da un'idea di Carlo Conti, e che l'artista tornerà a condurre anche per questa estate.

Nek, inoltre, ha affiancato Francesca Fialdini per l'ultima puntata di Da noi a ruota libera, dimostrando di avere una naturale predisposizione a calarsi nel ruolo di co-conduttore, divertendosi a intervistare la giornalista per l'ultimo appuntamento della stagione. Stando a Davide Maggio, pare proprio che anche il cantante di Laura non c'è si unirà al team di Domenica In, ma per averne la certezza, dovremo pazientare ancora.