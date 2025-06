Manuela Carriero sbotta contro Drusilla Gucci: ''Mi sta torturando la vita da un anno''

News VIP

Manuela Carriero sbotta contro Drusilla Gucci. L'ex tronista di Uomini e Donne si sfoga con il fidanzato Francesco Chiofalo, lanciando accuse alla sua ex.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero fanno coppia fissa ormai da diverso tempo ma sembra che ci sia una grande interferenza tra loro. Poche ore fa, l’ex volto di Temptation Island ha pubblicato un video nel quale Manuela appare molto furiosa, rivolgendosi alla sua ex fidanzata Drusilla Gucci.

Manuela Carriero fuori di sé

Nel 2024, dopo una lunga relazione fatta di alti e bassi, Francesco Chiofalo ha messo fine alla sua storia d’amore con Drusilla Gucci. Tra i due c’è stata maretta nelle prime settimane, a colpi di accuse reciproche tutte beatamente spalmate sui social. Infine, grazie ad un chiarimento, Drusilla e Francesco hanno trovato un punto in comune e hanno scelto di mantenere un rapporto civile. Pochi mesi dopo, Chiofalo ha intrapreso una nuova relazione con Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne.

La notizia non è stata presa bene da Drusilla che, sempre sui social ovviamente, si era sfogata contro Manuela accusandola di aver fatto l’amica e di aver negato che Francesco potesse mai essere il suo tipo ideale, per poi finirci insieme fidanzata. Carriero non è rimasta a guardare e così, da quel giorno, è iniziata una sorta di lunga battaglia tra le due, a colpi di accuse e frecciatine neppure troppo velate. Proprio nelle ultime ore, quando Manuela ha commentato la vicenda ammettendo di voler ignorare l’ex fidanzata del compagno, Drusilla è tornata a pungere e ha accusato Carriero di continuare a tirarla in ballo, suggerendole poi velenosamente di chiarire con ChatGPT il significato della parola ignorare. Ma come ha reagito l’ex tronista di Uomini e Donne? Ovviamente Chiofalo ha ripreso tutto e ha fatto sapere a tutti i suoi fan cosa è successo.

Manuela contro Drusilla, cosa succede?

Da quando ha deciso di fare coppia fissa con Francesco Chiofalo, anche se ha detto categoricamente ancora no alla convivenza con l’ex volto di Temptation Island, Manuela Carriero è finita nel mirino di Drusilla Gucci. Nelle ultime ore, proprio Chiofalo ha pubblicato un video della sua fidanzata in macchina, decisamente furiosa e alterata, mentre commenta con fastidio le intromissioni dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

“Amò sto sbroccando perché la tua ex mi ha fracassato i cogli*ni, ecco perché! O la chiami tu, o la chiamo io! Non la faccio finita un ca**o, mi sta torturando la vita da un anno, ma chi se la inc*la! Ma chi se la inc*la! Basta, amore io non sto scherzando, adesso basta. E’ un anno che continua ‘sta storia!”.

Insomma, Manuela ha perso davvero la ragione e si è scagliata apertamente contro Drusilla, con Chiofalo che riprendeva il tutto piuttosto divertito. Francesco, vedendo poi particolarmente su di giri, si è intromesso e le ha fatto notare che Drusilla ha fatto solo una Ig Stories e che non avrebbe dovuto prendersela. Ma avrà funzionato?