Manuela Carriero rompe il silenzio dopo l'incidente di Francesco Chiofalo: "Hanno perso il controllo dell'auto"

Dopo la notizia che Francesco Chiofalo è stato vittima di un incidente a Dubai, a rompere il silenzio è la sua fidanzata, l'ex tronista Manuela Carriero.

Manuela Carriero ha aggiornato i suoi followers sulle condizioni di salute del fidanzato Francesco Chiofalo, coinvolto nelle scorse ore in un grave incidente automobilistico a Dubai. Dopo la pubblicazione del video dell'ex Lenticchio di Temptation Island, arrivano ora le parole della compagna ad aggiungere nuovi particolari su quanto gli è accaduto

Manuela Carriero aggiorna sulle condizioni di Francesco Chiofalo

L'ex tronista Manuela Carriero ha raccontato sui social cosa è successo al fidanzato Francesco Chiofalo: l'ex volto di Temptation Island, infatti, è stato coinvolto in un incidente automobilistico e ha postato sui social un video in cui appariva su una barella in ospedale. Il racconto di Chiofalo ha allarmato i fan della coppia, ma anche la compagna, che si trova a Roma in questo momento ed è lontana da lui. Manuela ha perciò deciso di aggiornare i followers con alcune notizie ricevute dagli amici del fidanzato.

Manuela ha rivelato di essere stata contattata dagli amici del compagno e che sono stati loro a comunicarle di quanto accaduto. L'ex tronista non ha nascosto la sua preoccupazione per Francesco, le cui condizioni sono stabili. A Fanpage, Manuela ha raccontato che attualmente Francesco Chiofalo è ancora ricoverato e che è sottoposto a diversi esami di controllo: "Ha riportato una distorsione al collo ma, per fortuna, nessuna ferita grave "ha rivelato Carriero. Tuttavia, la preoccupazione della ragazza non è diminuita perché Chiofalo, dopo le cure e l'intervento per il tumore, non dovrebbe sottoporsi a sforzi eccessivi. Inoltre, i costi delle cure lì sono completamente a carico dell'influencer, che non ha un'assicurazione locale: "Solo per il trasporto in ambulanza gli hanno chiesto 200 euro".

L'incidente si è verificato nella giornata del 13 ottobre, intorno alle quattro del mattino (l'una in Italia) e ad avvertirla sono stati gli amici di Francesco, mentre lei era profondamente addormentata: "Io l’ho saputo solo la mattina dopo, perché stavo dormendo: lui aveva provato subito a chiamarmi ma non ho risposto". Manuela ha anche aggiunto altri particolari sull'incidente e sul viaggio di Chiofalo a Dubai. L'influencer si è recato lì con alcuni amici per lavoro, doveva sponsorizzare dei campi da padel e doveva restare per tre giorni. Al momento dell'incidente, Chiofalo era insieme a un amico italiano:

"Lì era con un amico italiano che vive a Dubai: hanno perso il controllo della macchina, una Lamborghini di grossa cilindrata. L’auto è andata completamente distrutta dopo aver urtato il guardrail, ma per fortuna non ci sono stati altri veicoli coinvolti né feriti gravi"

Francesco Chiofalo coinvolto in un incidente: le parole di Manuela Carriero

Nella giornata di ieri, martedì 14 ottobre, Francesco Chiofalo ha postato un video sui social in cui svelava di essere stato coinvolto in un incidente.

L'ex volto di Temptation Island si è registrato mentre era su una barella in ospedale, a Dubai, dove è avvenuto l'incidente. Il video in cui Chiofalo spiegava cosa gli era accaduto ha ricevuto sia la solidarietà dei fan dell'influencer, ma anche moltissime critiche e polemiche perché ritenuto solo l'ennesimo tentativo di attirare l'attenzione. A suscitare scalpore è stata anche la confessione di Chiofalo: l'amico che era con lui nell'incidente ha pubblicato il video dell'accaduto, registrato con la dashcam che era presente nella vettura.

Nel filmato, Francesco appare sofferente ma non in condizioni critiche, come ha confermato Manuela Carriero che ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute e che ha ammesso che spera di vederlo dimesso nelle prossime ore.