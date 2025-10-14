Francesco Chiofalo coinvolto in un incidente a Dubai, ecco cosa è successo

News VIP

Francesco Chiofalo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. Le parole allarmanti della fidanzata Manuela Carriero.

Brutto incidente stradale per Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island si trova a Dubai ed è rimasto coinvolto in uno scontro, come lui stesso ha rivelato su Instagram. Tanta la preoccupazione della fidanzata Manuela Carriero.

Francesco Chiofalo coinvolto in un incidente stradale

Lenticchio ne combina sempre una delle sue e anche in questo caso c’è da chiedersi se stia raccontando qualcosa di reale o se si tratta di una trovata pubblicitaria per creare gossip attorno a lui. Quel che è certo è che Francesco Chiofalo, protagonista del nuovo reality show di Amazon con l’ex fidanzata Drusilla Gucci, non smette mai di stupirci e nelle ultime ore ha allarmato il popolo del web mostrandosi dopo un incidente stradale. Sembra che Francesco si trovi a Dubai per lavoro con un suo amico e qui la loro macchina sarebbe stata centrata in pieno in strada, portando Lenticchio ad essere ricoverato. Immediatamente la fidanzata Manuela Carriero, che solo pochi giorni fa pubblicava il video del loro incontro dopo venti giorni circa di separazione dovuti proprio ad i suoi nuovi impegni televisivi, ha pubblicato la foto di Francesco in ospedale, ammettendo di essere molto allarmata dalla situazione.

“Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma. Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore”.

Ha scritto Manuela, pubblicando lo scatto di Lenticchio sul lettino dell’ambulanza. Poche ore dopo è lo stesso Chiofalo a prendere parola su Instagram, ed è proprio qui che sorge un grande dubbio nei fan, ecco perché.

Francesco Chiofalo in ospedale

Non vogliamo per forza pensare male ma in certi casi purtroppo alcuni pensieri nascono totalmente spontanei, soprattutto quando il soggetto della notizia non è nuovo a dinamiche del genere, abilmente registrate e poi pubblicate sui social. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo che, nelle ultime ore, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. Fino a qui nulla di strano anzi, Lenticchio ha ricevuto la solidarietà di moltissimi fan che si sono preoccupati giustamente per la sua salute, vedendolo in ospedale con tanto di collarino.

Quando, tuttavia, Francesco ha preso parola per raccontare cosa gli è successo e ha invitato tutti ad andare sul profilo del suo amico, alla guida, che ha pubblicato il video della dashcam che era presente nella vettura, il dubbio è sorto spontaneo. Coincidenza oppure un modo per far parlare di sé? Certo è un dubbio cattivello, ma non sarebbe la prima volta che qualcuno esagera una situazione o addirittura la inventa pur di finire sulle pagine del gossip o in televisione. Al momento, comunque, Francesco non appare in condizioni critiche fortunatamente.