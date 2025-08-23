Maneskin, ottime notizie per i fan: la Band si prepara a tornare insieme

News VIP

Sembra che il ritorno dei Maneskin sia sempre più vicino, ecco le ultime indiscrezioni sulla band rock romana.

I Maneskin stanno finalmente per tornare insieme sul palco? Alessandro De Angelis, padre della bassista della rock band romana e amministratore della loro società, ha fatto un annuncio spiazzante che fa ben sperare i fan. Ecco tutti i dettagli.

I Maneskin perdono 10 milioni di euro in 12 mesi

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e agli Eurovision, i Maneskin sono diventati famosi in tutto il mondo, imponendosi come band rock internazionale e conquistando un pubblico vastissimo, con tanti sold out durante i loro concerti in giro per il globo. Dopo i primi successi, tuttavia, i membri della band rock romana hanno deciso di separasi per concentrarsi sulle loro carriera da solita. In particolare, Damiano David ovvero il frontman della band ha inciso un album da solista, ottenendo un ottimo successo in termini di eco mediatica, e finendo sulle prime pagine dei giornali dedicati al gossip per la sua love story con l’ex stellina della Disney Dove Cameron, che ha parlato degli esordi della loro relazione e di come si sono conosciuti in una recente intervista.

Anche Victoria De Angelis si è messa in proprio e ha debuttato come deejay, trovando il favore del pubblico che adora la sensuale batterista e la sua musica. C’è un prezzo da pagare, tuttavia, per aver sciolto la band in un momento di successo così strepitoso e il prezzo, stando ad Open, sarebbe di 10 milioni di euro persi in 12 mesi dalla società dei Maneskin. Ma non è tutto.

I Maneskin tornano insieme sul palco

Stando alle indiscrezioni lanciate da Open, oltre a perdere 10 milioni di euro di incassi in 12 mesi dopo aver sciolto la loro band, i due membri dei Maneskin che hanno tentato la carriera da solisti non avrebbero neppure incassato un grande cachet per la loro fatica. Nel 2024, infatti, Victoria De Angelis ha fatturato 1.842.000 euro con un utile di 167.000 euro, contro 1,2 milioni e appena 15.283 euro di utili di Damiano David. E così Alessandro De Angelis, il padre della bassista ma anche l’amministratore della società della band la Maneskin Empire, ha annunciato che i quattro romani sono pronti a tornare insieme sul palco.

“La società detiene il marchio Maneskin avendo facoltà di concedere lo stesso a terzi per finalità commerciali nonché ai fini della promozione del gruppo; detiene il diritto di organizzare, gestire, utilizzare direttamente e/o tramite terzi aventi causa i diritti di immagine e di pubblica esecuzione del gruppo. Li rivedrete sui palchi nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026“.

Insomma, Damiano sarebbe stato stracciato da Victoria e ora la società correrebbe ai riparti visti i tantissimi soldi persi, dunque i Maneskin torneranno insieme sl palco con un tour nel 2026. Una scelta forzata, sembra, ma che forse potrebbe unirli nuovamente.