Dove Cameron svela nuovi retroscena sul primo incontro con Damiano David!

Dove Cameron parla della sua love story con Damiano David, frontman dei Maneskin, e racconta dettagli sul loro primo incontro.

La love story tra Dove Cameron e Damiano David appassiona milioni di fan in tutto il mondo. Il leader dei Maneskin, che sta spiccando il volo con la carriera da solista, e l’ex stellina della Disney sono più innamorati che mai, tanto che si parla del trasferimento del cantante romano a Los Angeles in pianta stabile. Nel frattempo, Dove svela nuovi retroscena inediti sul primo incontro con Damiano, ecco cosa ha raccontato.

Damiano David pronto a trasferirsi per amore

Dopo aver chiuso in modo poco ortodosso la lunga relazione con Giorgia Soleri, che non ha nascosto la grande sofferenza per la rottura, Damiano David si è concentrato sulla musica e ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, debuttando come solista. Il successo del cantante è eclatante, tanto da registrare diversi sold out per il suo primo tour internazionale senza i Maneskin. Canzone dopo canzone, Damiano conquista le vette della classifiche di musica nazionali e internazionali, ma nel frattempo è anche grande protagonista del gossip per la sua love story con Dove Cameron. Lei è molto famosa in America, ex stellina della Disney, cantante e volto noto su Tik Tok.

La coppia è solida, tanto che Damiano, che ha parlato di Zeudi, in una recente intervista non ha nascosto di esserne completamente innamorato della sua dolce metà, pensando anche di lasciare Roma per trasferirsi in pianta stabile a Los Angeles dove dive Dove. I due sono apparsi insieme su diversi red carpet, catturando immediatamente l’attenzione del flash dei fotografi, ma del resto sono bellissimi e davvero molto affiatati. Poche ore fa, Cameron ha svelato nuovi retroscena sul primo incontro con il cantante.

Dove Cameron svela nuovi retroscena su Damiano David

Ammettiamolo, inizialmente in molti abbiamo pensato che la love story tra Dove Cameron e Damiano David non sarebbe durata, alcuni addirittura che fosse una mossa commerciale per promuovere la carriera di entrambi a livello internazionale. E invece, mese dopo mese, abbiamo dovuto ricrederci dato che la coppia è innamorata più che mai e fa grandi proteggi insieme. Nel novembre 2023, Dove e Damiano sono stati fotografati per la prima volta insieme ma non è in quel periodo che si sono realmente conosciuti e svelarlo è stata la cantante americana durante un’intervista al the Jennifer Hudson Show.

“Damiano e io ci siamo incontrati per la prima volta di sfuggita ai VMAs del 2022. Abbiamo fatto questa collaborazione virtualmente e non ci siamo più incontrati. E poi ai VMAs del 2023 avevamo qualcosa di cui parlare. Eravamo entrambi single e in un momento molto diverso delle nostre vite. Mi ha chiesto di uscire e da allora ci siamo follemente innamorati”.

Dunque, il primo reale incontro risale al 2022 durante gli MTV Music Awards, quando Damiano era ancora il leader dei Maneskin, ma nessuno dei due ha colto la palla al balzo per conoscersi meglio. L’amore ha comunque trionfato, dato che Damiano e Dove ora sono inseparabili, come dimostrano anche i commenti e le dediche sui social, che i due amano scambiarsi nei momenti salienti della loro vita.