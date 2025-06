Maneskin, fatturato stellare per la società della rock band romana

News VIP

Quanto ha guadagnato la società dei Maneskin? Fatturato stellare per la rock band romana.

Nessuno come loro era mai riuscito a conquistare la scena musicale internazionale in così poco tempo, firmando successi strepitosi e attirando fan da letteralmente tutto il mondo. Stiamo parlando dei Maneskin che, se negli ultimi mesi hanno messo in pausa il gruppo per dedicarsi a progetti da solisti, non si sono mai sciolti e hanno continuato a fatturare cifre astronomiche. Ecco i dettagli.

Maneskin, quanto hanno fatturato?

Dopo la loro vittoria al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision, i Maneskin sono diventati un fenomeno mondiale. Con il loro sound e il ritmo rock, i giovani musicisti romani si sono affermati a livello globale, trovando collaborazioni di spicco, riconoscimenti internazionali e collezionando fan sparsi per tutto il globo.

Dopo diversi anni di successi, tuttavia, i membri dei Maneskin hanno iniziato ad intraprendere strade diverse, soprattutto Victoria De Angelis e Damiano David che si sono affermanti anche come solisti. Il cantante, in particolare, è finito al centro dei gossip a livello internazionale per la sua love story con Dove Cameron, che ha svelato altri dettagli sul loro primo incontro, e poi ha lanciato un album da solista che ha collezionato concerti sold out in tutto il mondo, oltre che critiche più che positive e copie su copie vendute. Insomma, i Maneskin torneranno? Al momento tutti i membri della rock band hanno annunciato la loro intenzione di tornare a scrivere e suonare insieme al più presto, e così la loro società fattura e fattura anche parecchio. A svelare la cifra astronomica è Roberto Alessi che porta dati incredibili.

Maneskin, fatturato stellare

Essendo un vero e proprio fenomeno musicale, vanto della musica italiana che mai come prima d’ora si era affermata in questo modo nel mondo, i Maneskin sono anche molto ricchi. E questo è un dato di fatto. Ma quanto ricchi? A svelarlo è Roberto Alessi nella sua rubrica su MowMag, descrivendo la rock band romana come il gruppo musicale più ricco d’Italia e parlando poi di cifre.

“La loro società Måneskin and Empire nel 2023 ha fatturato 18.635.000 €, con un utile netto di 1.419.653 €. Alla faccia del bicarbonato di sodio, come diceva Totò. Probabilmente nel 2024 quella società guadagnerà di meno perché si sono fermati e Damiano ha iniziato anche una carriera da solista sempre, leggendo le carte che riguardano i loro affari”.

Insomma, si parla di diversi milioni di euro che sarebbero entrati nelle tasche dei membri dei Maneskin, ma non è tutto. Stando a quanto riportato, infatti, la rock band romana avrebbe ricevuto anche finanziamenti pubblici per un totale di 37.319 euro sotto la voce “contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza per le sovvenzioni a fondo perduto a sostegno delle imprese dell’economia” durante il periodo del Covid. Una sovvenzione alla quale hanno avuto accesso diversi Vip con le loro aziende come, ad esempio, Fenice Srl di Chiara Ferragni.