Lutto per il cast de Il Paradiso delle Signore: addio agli attori Valentina Tomada e Andrea Savorelli

Il cast della soap Il Paradiso delle Signore piange la scomparsa di altri due interpreti, dopo l'addio a Pietro Genuardi. Si tratta dell'attrice Valentina Tomada e l'attore Andrea Savorelli

Il cast de Il Paradiso delle Signore dice addio ad altri due interpreti dopo la scomparsa di Pietro Genuardi: nella giornata di martedì 8 aprile, infatti, è stato annunciato che Andrea Savorelli è venuto a mancare un mese fa, mentre è di oggi, giovedì 10 aprile, l'addio di Valentina Tomada, scomparsa a 55 anni dopo una lunga malattia.

Il Paradiso delle Signore, scomparsa l'attrice Valentina Tomada: aveva 55 anni

Oggi, giovedì 10 aprile, è stata annunciata la scomparsa dell'attrice Valentina Tomada, interprete di diverse fiction tra cui Incantesimo, Centrovetrine, Il Paradiso delle Signore, Don Matteo. A darne notizia, sui social, è la sorella Andreina, con un commovente post: "La morte di una sorella è la morte di una parte di sè. Mi hai lasciato menomata, sorella mia, con un vuoto che si può riempire solo di dolore, e che nessuna parola può descrivere. Cose da fare, si voglia o non si voglia, e cose da dire, la morte è anche questo, e come si potrebbe spiegare cosa e quanto la morte ci ha portato via? Bellezza, allegria, intelligenza, talento, fantasia, progetti... sono solo una piccola parte... Valentina non posso ancora credere che tu non ci sia più".

Interprete del personaggio di Palma Rizzo nella Soap Il Paradiso delle Signore, Valentina Tomada era affetta da una grave malattia, di cui aveva parlato pubblicamente, in un video su Instagram, qualche tempo prima della sua dipartita, avvenuta mercoledì 9 aprile. A esprimere grande cordoglio per la sua scomparsa è stata anche Emanuela Grimalda, attrice e amica di Valentina Tomada, che ha così commentato: "Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà". La sua scomparsa arriva a poco meno di un mese da quella di un altro indimenticabile protagonista della Soap di Rai: Pietro Genuardi, interprete di Armando Ferraris e scomparso lo scorso 14 marzo.

Lutto per la Soap Il Paradiso delle Signore: addio al giovane interprete Andrea Savorelli

Grave lutto per il cast della Soap Il Paradiso delle Signore: a poco meno di un mese dall'addio a Pietro Genuardi, infatti, i fan hanno appreso della scomparsa di altri due attori della fiction Rai. Martedì 8 aprile, con un post sui social, la sorella di Andrea Savrelli, volto noto della Soap, ha annunciato la sua scomparsa, avvenuta un mese fa: "Una mese senza di te...Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia" ha scritto sui social la sorella dell'attore, sconvolgendo i fan della Soap. "Andrea è sempre stata un’anima immensa e rara. La sua musica come la sua anima continueranno a vivere con noi e dentro di noi per sempre. Ti voglio bene ha aggiunto nel suo post la sorella dell'attore.

Ne Il Paradiso delle Signore interpretava Pietro Conti, figlio di Edoardo e Beatrice e che nella Soap ha circa 18 anni. A partire dalla quinta stagione, Pietro Conti è diventato uno dei personaggi principali della fiction. Tra le altre fiction a cui ha preso parte ricordiamo anche Doc - Nelle tue mani, nota fiction Rai nella quale ha recitato in un ruolo minore.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 su Rai 1