Il Paradiso delle Signore, Addio ad Armando Ferraris: L'attore Pietro Genuardi si è spento all'età di 62 anni

Anticipazioni TV

Una triste notizia scuote tutti gli affezionati, come noi, de Il Paradiso delle Signore. Pietro Genuardi, Armando Ferraris della Soap di Rai1, è morto. L'attore si è spento dopo aver combattuto con una terribile malattia.

Affrontiamo questa giornata con un dolore immenso. Pietro Genurardi, l’Armando Ferraris de Il Paradiso delle Signore, ci ha lasciato. L’attore si è spento all’età di 62 anni dopo aver combattuto con una terribile malattia, che lo aveva costretto a lasciare il set della Soap improvvisamente.

Il Paradiso delle Signore: Addio a Pietro Genuardi, Armando Ferraris della Soap di Rai1

Non avremmo potuto avere notizia più brutta di questa. Pietro Genuardi, il nostro amato Armando, è morto. L’attore si è spento all’età di 62 e lascia un grande vuoto nei cuori di tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, che hanno da sempre amato il personaggio del Ferraris, un padre, un amico e un compagno eccezionale.

Era il 30 ottobre 2024 quando l’attore aveva lasciato un messaggio sulle sue pagine social, informando i fan della Soap della sua assenza dal set per sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia, dopo aver scoperto di avere una grave patologia del sangue e di dover subire un trapianto di midollo. Ed era settembre 2024 quando lo abbiamo visto affascinante ed elegantissimo in un completo di velluto verde, durante l’inaugurazione della mostra de Il Paradiso delle Signore, nata per festeggiare la puntata 1000 della Soap.

Rimaniamo completamente attoniti nell’apprendere che non rivedremo più il suo sorriso e non riabbracceremo Armando, uno dei personaggi a cui – in questi anni – c’eravamo più affezionati.

Il Paradiso delle Signore perde Armando Ferraris

Pietro Genuardi era noto agli appassionati delle Soap per aver interpretato anche Ivan Bettini in Centovetrine. Ammettiamo però che noi lo abbiamo amato tantissimo nel ruolo di Armando Ferraris. Il suo personaggio era arrivato nella quarta stagione de Il Paradiso delle Signore e aveva portato una ventata di freschezza nelle trame della Soap Opera di Rai1. Questo non solo perché aveva restituito il sorriso ad Agnese Amato, con cui aveva intrapreso una storia d’amore bellissima ma anche perché si era distinto per essere una guida, un amico e un padre per i giovanissimi Salvo e Marcello. L’Amato e il Barbieri hanno sempre potuto contare su di lui e negli anni, con il passare delle edizioni, a loro si sono aggiunti altri personaggi. L’ultimo di questi è stato Enrico, che in Armando ha trovato un fratello a cui raccontare tutta la verità della sua particolare e difficile vita e che lo ha spinto a non lasciarsi abbattere dagli eventi e a lottare per non perdere l’occasione di ritrovare l’amore.

Insomma con Pietro Genuardi non se ne va solo un grande uomo e un grande attore ma anche un personaggio che ci mancherà tantissimo e che avremmo voluto rivedere presto nelle trame de Il Paradiso, magari finalmente riunito alla sua Agnese.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.