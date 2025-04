Lulù Selassié mostra le sue condizioni fisiche dopo la condanna per stalking, la sorella Clarissa: "Ci hanno abbandonato"

News VIP

Il durissimo sfogo di Clarissa Selassié dopo le accuse alla sorella Lulù: "Dopo anni di silenzio, di depressione, di calunnie, di menzogne sputate in faccia al nostro dolore, abbiamo scelto di alzarci. Di raccontare"

Il 3 aprile scorso il GUP di Roma ha inflitto a Lucrezia Hailé Selassié una pena di un anno e otto mesi di reclusione, riconoscendola colpevole di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzato, il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo.

Caso Selassié, il nuovo sfogo di Clarissa

I giudici hanno accolto l’impianto accusatorio emerso nel rito abbreviato, sottolineando come, dopo la rottura della loro relazione – nata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 – la principessa abbia tempestato Bortuzzo di messaggi minacciosi, fino a promettere: “Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo”. Tali condotte avevano costretto il campione a modificare le sue abitudini quotidiane per sfuggire alle pressioni psicologiche e ad affidarsi alle autorità.

In un’intervista video rilasciata a Fanpage, Selassié ha voluto ricostruire la sua versione dei fatti. Sulla rottura annunciata da Bortuzzo via Instagram il 25 aprile, senza preavviso, ha raccontato: “Stavamo benissimo, sono andata a vivere da lui e sognavamo di prendere casa insieme… Quella mattina avevamo litigato per futilità; tornata a Roma, lui non mi ha voluto incontrare e mi ha bloccata ovunque”. Circa l’episodio all’ospedale di Latina, dove Bortuzzo stava effettuando controlli, ha respinto ogni accusa di aggressività: “Non mi sono mai comportata in quel modo, la mia versione è totalmente diversa. È stata l’infermiera ad aprirmi la porta; lui era lì per verificare la possibilità di avere figli, il nostro sogno era costruire una famiglia. Ho prove che confermano la mia innocenza”. Sull’episodio a Madeira, dove si diceva Bortuzzo fosse stato aggredito, ha precisato:“La nostra storia era finita a gennaio 2024, ma lui stesso mi ha cercata, così sono andata a Madeira. Era lui a voler tenere tutto segreto, non è stata una mia scelta. Mi faceva sentire un peso, come qualcosa di cui vergognarsi. In appello dimostrerò che non c’era alcuna sua paura nei miei confronti”.

Riflettendo sulla denuncia sporta da Bortuzzo, Selassié ha confidato il suo dolore:

“Il fatto che lui mi abbia tradita, sporgendo denuncia contro di me, ha coinvolto anche la mia famiglia – Clarissa, Jessica e i miei genitori erano testimoni dei nostri incontri, anche durante il periodo in cui Bortuzzo mi accusava di stalking. Accettavo di nasconderci per proteggerlo, ma così ho danneggiato me stessa”.Sono responsabile di aver vissuto una relazione folle e tossica, ma non posso farmi carico di averlo mai minacciato o aggredito fisicamente. Il mio vero sbaglio è stato dare troppo amore a una persona che non ne dava a me”.

Ieri, l'ex gieffina ha pubblicato uno scatto sui social in cui si è mostrata particolarmente dimagrita. Lulù non ha mai nascoto la sofferenza che le ha provato questa situazione.

La vicenda resta complessa e Lulù è in attesa del processo d’appello per ribaltare la sentenza. Sul caso sono intervente le sorelle Jessica e Clarissa in più di un'occasione per ribadire l'innocenza della 26enne. Ieri, il giornalista Gabriele Parpiglia che si sta occupando della vicenda, ha fatto diversi nomi (ex gieffini che hanno partecipato con le sorella all'edizione del Gf Vip nel 2021/22, che le avrebbero abbandonate. E anche Clarissa, lo ha ribadito in una Ig Stories:

"Nel momento più buio della nostra vita quando abbiamo provato a dire la nostra verità “amici” ci hanno abbandonate di nuovo, con ancora più cinismo, nel momento in cui avevo bisogno di trovare il coraggio di parlare. Dopo anni di silenzio, di depressione, di calunnie, di menzogne sputate in faccia al nostro dolore, abbiamo scelto di alzarci. Di raccontare. Non dimenticheremo chi ci ha ascoltate, chi ci ha tese la mano quando tutto il mondo guardava altrove. Chi ci ha dato voce, forza, dignità. E non dimenticheremo nemmeno chi ha scelto il silenzio. Le redazioni che hanno distorto, le trasmissioni che hanno infangato, i giornalisti che hanno strumentalizzato. Le persone che non hanno avuto nemmeno il coraggio di mandare un messaggio….. Quelli che hanno deciso di ignorare ciò che stava accadendo, ciò che accade ancora oggi, ciò che potrebbe accadere domani. L’indifferenza di fronte all’ingiustizia è una colpa. E il silenzio, quando una ragazza chiede solo il diritto di replica, è cattiveria gratuita