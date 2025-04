Luisa Ranieri verso un nuovo Show sulla Rai? L’ultima indiscrezione

News VIP

Luisa Ranieri potrebbe debuttare come presentatrice in uno show pensato su misura per lei sulla Rai. Ecco il gossip.

La Rai sta pensando a più di qualche cambiamento nella sua rete, puntando su un volto molto amato nelle fiction, un’attrice famosa che è tornata da poco sul grande schermo ma anche un’icona di femminilità e sensualità tutta italiana. Stiamo parlando di Luisa Ranieri. Ecco l’ultimo gossip che la riguarda.

Luisa Ranieri tra fiction e cinema

Classe 1973, nata a Napoli e cresciuta nel quartiere del Vomero, Luisa Ranieri è senza dubbio una delle attrici italiane più amate di sempre, nonché sex symbol e sinonimo di femminilità nostrana. La sua carriera è costellata da tantissimi successi sul grande schermo e sul piccolo schermo, come i recenti Le indagini di Lolita Lobosco ovvero la fiction dove interpreta una fiera investigatrice in Puglia che ha conquistato il pubblico, ma anche l’ultimo film di Ferzan Özpetek, “Diamanti”.

Nel 2024, inoltre, viene scelta per la seconda vola da Paolo Sorrentino, dopo “È stata la mano di Dio”, per entrare nel cast dell’attesissimo film “Parthenope”, oltre che recitare nel lungometraggio diretto dall’attore di Hollywood Johnny Depp, “Modì - Tre giorni sulle ali della follia”. Insomma, carriera ancora in ascesa dal momento che avere Ranieri nel cast è sinonimo di grande successo per il suo talento indiscusso in qualsiasi ruolo le venga assegnato, e poi la lunga e bellissima love story con Luca Zingaretti. Proprio lui, in una recente intervista a Domenica In, ha ammesso di essere innamorato perdutamente a prima vista e di averla tanto corteggiata perché sapeva che sarebbe stata quella giusta.

Luisa Ranieri conduce un nuovo show sulla Rai?

Oltre ad essere una delle donne più belle e femminili d’Italia, con una carriera da attrice strepitosa che la accompagna, Luisa Ranieri potrebbe presto diventare anche conduttrice. A diffondere la notizia è Alberto Dandolo, smentito da Paola Barale a Obbligo e Verità, che rende nota l’iniziativa della Rai di portare in prima serata un one-woman-show affidato proprio all’attrice napoletana.

“La Rai la vorrebbe in uno show di prima serata su misura per lei”.

Questa l’indiscrezione che circola nelle ultime ore. Ma sarà davvero così? Senza dubbio Luisa è amatissima e avrebbe tanti fan disposti a seguirla in questo nuovo progetto, poi la Rai ha già puntato su lei con Le indagini di Lolita Lobosco, una scommessa vinta a mani basse. Certo, il rischio è sempre quello di strafare come per Michelle Impossibile su Mediaset, che si è poi rivelato una delusione in termini di share dopo poche puntate.