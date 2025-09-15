TGCom24
Ludovica Valli festeggia il battesimo di Lola: la sorella Beatrice assente all'evento

Maria Castaldo

Ludovica Valli ha celebrato il battesimo della sua terzogenita, la piccola Lola. Tra i famigliari dell'ex tronista di Uomini e Donne non era però presente la sorella Beatrice.

La terzogenita di Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio, la piccola Lola, ha celebrato il suo battesimo e il suo primo compleanno sabato 13 settembre. La giornata è stata festeggiata e documentata accuratamente con un piccolo vlog su Instagram e i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne hanno notato immediatamente l'assenza della sorella Beatrice. Con la sorella maggiore, i rapporti non sono idilliaci da qualche anno, come hanno confessato entrambe in più di un'occasione. Presente con tutta la sua famiglia, invece, la sorella Eleonora, che ha condiviso sui social alcuni scatti dell'evento.

Ludovica Valli festeggia il battesimo di Lola: si nota l'assenza di Beatrice

Nata nel 2024, Lola è la terzogenita di Ludovica Valli, dopo Anastasia e Otto Edoardo. La piccola ha compiuto da poco un anno (il 4 settembre per la precisione) e i suoi genitori hanno deciso di festeggiare l'evento insieme al suo battesimo. Per l'occasione, la famigliola si sarebbe spostata al ristorante Ribot Borghetto a Milano, dove Ludovica Valli ha fatto organizzare il Lola Lunch, un pranzo tutto a tema Romantico e floreale per la più piccola di casa. Per organizzarlo l'ex influencer ha deciso di chiedere l'aiuto di un party planner, Steve Di Maio, scegliendo con lei colori tenui - rosa pastello e verde - oltre a disseminare il luogo di coniglietti di peluches giganti, con cui i piccoli presenti potevano giocare. Torte e cupcake hanno completato l'allestimento e il tutto è stato documentato con un video sui social.

Anche gli outfit della festeggiata e dei suoi famigliari erano tutti abbinati tra loro, accuratamente selezionati dall'influencer e che riprendevano i toni scelti per l'allestimento. Ma, oltre a notare i numerosi dettagli e la cura per i particolari, i followers hanno posto una certa attenzione anche agli ospiti presenti (e assenti) all'evento. Tra i membri della famiglia di Ludovica Valli erano presenti la nonna e i genitori dell'influencer, oltre a Eleonora Valli, con i suoi figli e diversi amici della coppia. Tuttavia, si è fatta anche notare l'assenza di Beatrice Valli, con cui Ludovica non ha un rapporto molto sereno.

Ludovica Valli e la sorella Beatrice ancora ai ferri corti? La moglie di Marco Fantini assente al battesimo della piccola Lola

Da qualche anno, i rapporti tra Beatrice Valli e sua sorella Ludovica non sono più idilliaci: una certa freddezza sui social e l'assenza ai rispettivi eventi, compleanni e feste ha reso chiaro ai followers di entrambe che non corra buon sangue tra loro. In alcune interviste più recenti, Beatrice aveva sottolineato che tra loro non c'era stato alcun litigio in particolare, ma che lei ed Eleonora erano più legate, specificando però "che non vuol dire che non ci sia rispetto" tra loro.

Nonostante tutto, però, i fan sono rimasti sorpresi dell'assenza di Beatrice Valli al battesimo della terzogenita di Ludovica, anche se - come riporta Gossip.it - la sorella maggiore delle Valli sarebbe stata assente perché malata. Tuttavia, questo non ha placato la polemica sui social, dove in molti hanno avuto da ridire sull'atteggiamento della moglie di Marco Fantini.

