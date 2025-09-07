Loretta Goggi svela i veri motivi dell’addio a Tale e Quale Show: "Negli ultimi anni ero in imbarazzo"

News VIP

Loretta Goggi senza freni: la stoccata a Stefano De Martino, la critica alla tv di oggi e perché ha detto addio a Tale e Quale Show dopo 13 anni.

Manca ormai pochissimo al ritorno su Rai1 di Tale e Quale Show, lo storico varietà condotto da Carlo Conti che riparte con la sua nuova edizione. In giuria ritroveremo Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, ma non più Loretta Goggi, che per ben tredici stagioni ha rappresentato l’anima e il cuore del programma.

Stefano De Martino “erede” di Baudo? La risposta della Goggi

Ufficialmente, la cantante e showgirl aveva motivato l’addio con la volontà di dedicare più tempo alla famiglia e ai suoi nipoti. Tuttavia, in una recente intervista al Corriere della Sera, la Goggi ha raccontato cosa si nasconde davvero dietro quella decisione.

“Negli ultimi anni ero in imbarazzo – ha confessato –. Il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto.”

Una rivelazione sincera che mostra quanto la Goggi abbia preferito lasciare da protagonista, senza forzare una presenza che ormai le stava stretta.

L’intervista è stata anche occasione per parlare della televisione di oggi e dei suoi nuovi volti. Negli ultimi tempi, dopo la scomparsa di Pippo Baudo, più di qualcuno ha ipotizzato che Stefano De Martino possa essere il suo “erede naturale”. Ma Loretta non è dello stesso avviso:

“Non ho visto il suo spettacolo dal vivo, so che canta, che balla, ma Baudo era tanta roba. Diciamo che ora mi sembra un po’ prematuro designarlo come erede.”

Un giudizio equilibrato, che da un lato riconosce a De Martino talento e popolarità, ma dall’altro invita a non affrettare paragoni con una leggenda della tv italiana.

Non poteva mancare uno sguardo critico alla televisione attuale, che secondo Loretta Goggi rischia di appiattirsi su dinamiche simili:

“È diventata un reality con format uno uguale all’altro: in Rai The Voice, a Mediaset Io canto. Poi L’Isola dei famosi, Grande Fratello, Temptation Island: tutti programmi che si somigliano perché mettono alla prova le miserie umane.”

Parole dure, che riflettono la sua nostalgia per una tv più variegata e meno dipendente dalla spettacolarizzazione delle fragilità delle persone.

Guardando al passato, Loretta ha ricordato uno degli episodi più discussi della sua carriera: la lite con Mike Bongiorno a Miss Italia. Nessun rimorso, anzi:

“Non mi sono pentita per niente –perché credo di essermi comportata in maniera educata, secondo il contratto che avevo firmato. Mi sono sentita offesa soprattutto come donna per un’attesa di 20 minuti dietro le quinte, quando invece dovevamo condurre insieme. L’ho trovata una mancanza di rispetto.”

E a proposito delle colleghe, ha sgomberato il campo dai vecchi gossip che la volevano in rivalità con Raffaella Carrà:

“La rivalità era sui giornali, non tra di noi. Nacque perché feci Canzonissima dopo le sue due edizioni. Raffaella era l’ombelico, la sensualità, l’energia, il ballo. Io venivo dalla Freccia nera e portavo un altro tipo di showgirl, dove il fisico non era il punto di forza. Giocavo su altri registri: la vocalità, la recitazione…”

Quanto a Heather Parisi, ha sorriso ricordando una battuta del marito Gianni Brezza: “Ha un brutto carattere chi ha un carattere. Credo sia vero.”

Tale e Quale Show 2025: il ritorno con Carlo Conti e un cast stellare

Dal 26 settembre torna su Rai1, Tale e Quale Show, lo storico varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Confermata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, pronta a commentare con ironia e simpatia le esibizioni dei concorrenti.

Il format resta quello che il pubblico ama: trasformazioni sorprendenti, imitazioni canore e performance spettacolari, con la promessa di nuove sorprese e momenti indimenticabili.

Il cast di quest’anno unisce volti iconici e nuove scommesse: da Pamela Petrarolo, ex Non è la Rai, alle gemelle de Le Donatella, fino ad Antonella Fiordelisi e Carmen Di Pietro. Tra i concorrenti anche Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello e Beppe Quintale. Grande attesa per l’inedita coppia Flavio Insinna – Gabriele Cirilli, che promette comicità e colpi di scena.

Insomma, un mix di musica, talento e leggerezza che segna l’ennesima sfida al successo per il programma di Carlo Conti, da anni appuntamento imperdibile per il pubblico Rai.