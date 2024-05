Tale e Quale Show, Loretta Goggi annuncia l’addio al programma

Gossip TV

Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show: il post su Instagram.

Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show. Dopo 13 anni, la figura cardine del programma presentato da Carlo Conti non farà parte della prossima stagione dello show di grande successo trasmesso il venerdì sera su Rai1. La notizia è stata diffusa dalla stessa Goggi tramite un lungo post sui social, in cui ha illustrato i motivi di questa scelta.

Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show dopo 13 anni

Queste sono le parole con cui Loretta Goggi ha deciso di comunicare il suo temporaneo ritiro dalle attività lavorative:

"Cari amici, eccomi di nuovo qui! Come state? Recentemente vi avevo parlato del meraviglioso periodo che sto attraversando grazie all'arrivo nella mia vita di una creatura che ha riempito le mie giornate, i miei pensieri e il mio cuore di gioia e tenerezza, facendo sparire ogni progetto o iniziativa lavorativa dalla mia mente".

Il messaggio prosegue così:

Conosco bene questa sensazione, già incontrata altre volte nel mio percorso, che mi ricorda cosa avevo promesso a me stessa: mettere sempre al primo posto la mia vita. Non mi sarei mai persa di vista! Così, ogni volta che ho sentito il bisogno di guardarmi dentro, che ho percepito che qualcosa non andava come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa subito dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel richiamo per un desiderio che dopo 13 anni torna a emergere: poter sentirmi di nuovo libera di fermarmi per un po', farlo un'altra volta, godermi un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere tra le braccia il mio primo pronipote."

La Goggi poi specificato:

"Vi racconto tutto questo perché penso che dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di "Tale e Quale Show" (programma che rimarrà sempre nel mio cuore), così come a qualsiasi cosa che possa allontanarmi dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci coinvolgono nella loro storia, restituendo alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe essere regalato da un'altra esperienza: un'ondata di amore, allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita"

Tale e Quale Show è un popolare programma televisivo italiano, trasmesso su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Il format, basato sull'originale spagnolo "Tu cara me suena", prevede che celebrità del mondo dello spettacolo si esibiscano in performance imitative, trasformandosi fisicamente e vocalmente in artisti famosi. Ogni puntata, i concorrenti vengono valutati da una giuria e dal pubblico per la loro somiglianza con l'artista originale in termini di aspetto, voce e presenza scenica. Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2012, è noto per le sue spettacolari trasformazioni, grazie all'uso di trucco, costumi e allenamenti vocali intensivi. È diventato rapidamente uno dei programmi più seguiti del palinsesto televisivo italiano, apprezzato per l'intrattenimento leggero e le esibizioni di alto livello. Ogni stagione culmina con la finale n cui viene decretato il vincitore, che riceve un premio in denaro da devolvere in beneficenza.