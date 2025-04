Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei ufficialmente fidanzati: "Ho detto sì!"

News VIP

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei ufficialmente fidanzati: la romantica proposta di matrimonio

L'ex compagno di Manila Mazzaro ha chiesto la mnao alla sua compagna, la modella di origini persiane Afarin Mirzaei con una romantica proposta di matrimonio. Dopo una cena, è arrivata la fatidica domanda, con tanto di anello e a cui la modella non ha potuto che rispondere sì: "Ho detto sì, mille volte sì" ha scritto sui social Afarin Mirzaei. Qualche ora fa, inoltre, la coppia ha pubblicato un post con alcuni scatti della serata e dell'anello con cui Amoruso ha deciso di chiedere la mano della compagna. A corredo delle foto, l'ex calciatore ha aggiunto la seguente didascalia: "Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te".

Anche la modella ha postato alcune foto della proposta, con focus sull'anello regalatole dal compagno, scrivendo emozionata: "Non avrei mai immaginato che un giorno così semplice potesse diventare il più bello della mia vita. E oggi, con il cuore colmo di emozione, ho detto sì alla vita che ho sempre desiderano, una vita insieme a te". Modella 32enne di origini persiane, Afarin Mirzaei ha intrapreso una relazione con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, con cui ha una differenza d'età di quasi 20 anni.

Questo dettaglio, tuttavia, stando a ciò che hanno dichiarato entrambi, non ha mai costituito un problema, anche perché la loro storia è iniziata in maniera improvvisa, senza che entrambi cercassero effettivamente una relazione.

Lorenzo Amoruso accusa l'ex Manila Nazzaro di tradimento: Afarin Mirzaei si schiera dalla sua parte

Di recente, Lorenzo Amoruso è stato al centro del gossip per le accuse rivolte all'ex compagna Manila Nazzaro: quest'ultima è una delle concorrenti di The Couple, insieme al marito Stefano Oradei e partecipando a una gara di compatibilità ha rivelato un dettaglio sulla storia d'amore con Oradei che ha spinto Amoruso ad accusarla di averlo tradito e di poter finalmente rivelare la verità dopo più di due anni dalla fine della loro relazione.

Afarin Mirzaei ha deciso di mostrare il suo supporto al compagno, in merito a questa vicenda, pubblicando un post sui social in suo favore, in cui ricordava come per due anni Lorenzo Amoruso ha deciso di mantenere il silenzio, ma anche di come alla fine la verità sia venuta a galla: "Hai scelto il silenzio, anche quando avresti potuto urlare la verità. Mi dicevi soltanto: “Per favore, non credere a quello che dicono.”E io… ho scelto di credere in te. Le bugie hanno le gambe corte. Lo abbiamo visto insieme. La verità non ha fretta, ma arriva sempre". Anche Manila Nazzaro è intervenuta, dallo studio di The Couple, negando con fermezza tutte le accuse, lanciando pesanti frecciatine contro l'ex compagno.