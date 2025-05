Like a Star, parlano i giudici del nuovo programma di Amadeus: ecco cosa hanno svelato

News VIP

Like a Star debutta su Nove il 14 maggio 2025 in prima serata. Alla conduzione Amadeus, ma cosa hanno svelato i tre giurati del nuovo programma? Ecco i dettagli.

Like a Star sta per debuttare in prima serata su Nove, a partire dal 14 maggio 2025, con la conduzione di Amadeus e una giuria pronta a mettersi in gioco, composta da Elio di Elio e le Storie Tese, Rosa Chemical e Serena Brancale. Ecco le prime dichiarazioni dei giudici del nuovo show canoro.

Like a Star, la giuria pronta per il nuovo Show di Amadeus

È tutto pronto per il nuovo show canoro di Amadeus, Like a Star. Il programma debutta, in prima serata su Nove, il 14 maggio 2025 e il presentatore è entusiasta di questo progetto. Alcuni aspiranti cantanti si esibiranno portando sul palco canzoni di artisti famosi che dovranno omaggiare anche nel look e negli atteggiamenti ma, attenzione, come fa sapere Amadeus non si tratta assolutamente di imitazioni. Al fianco del conduttore ci saranno Elio di Elio e le Storie Tese, Rosa Chemical e poi Serena Brancale. A Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus ha raccontato di averli scelti per un motivo per preciso, facendo tuttavia la conoscenza di Brancale solo nel giorno del servizio fotografico ma conosceva benissimo la sua musica, che apprezza molto.

Mentre Guè Pequeno spara a zero su Like a Star, muovendo le prime critiche al programma prima della sua messa in onda, i giudici raccontano cosa si aspettano da questa avventura e perché hanno scelto di accettare la proposta di Amadeus. Mentre Elio ironizza ammettendo che è meno pericoloso fare il giudice che salire sul palco per esibirsi, dato che al massimo si rischia qualche pugno da qualche concorrente bocciato, Serena Brancale ha confessato di non aver mai fatto il giudice ma che avrebbe voluto mettersi alla prova anche in questo campo, pronto ad essere un giudice sincero e diretto, che sa scoprire i nuovi talenti.

Like a Star: i primi commenti di Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale

I giudici di Like a Star sono pronti e molto emozionati all’idea di mettersi in gioco nel nuovo programma di Amadeus, in onda in prima serata su Nove dal 14 maggio 2025. Ma come si comporteranno con i concorrenti? Elio assicura che sarà un “duro dal cuore d’oro”, pronto a ricordarsi quello che spesso i critici e il pubblico dimenticano, ovvero che salire sul palco non è mai facile neppure per i grandi artisti. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, invece, Serena Brancale ha confidato che le piacerebbe essere comprensiva ma pur sempre oggettiva, e che se fosse al posto di uno dei concorrenti le piacerebbe portare sul palco Alicia Keys, un’artista nel cui mondo musicale si rispecchia moltissimo.

Secondo Rosa Chemical, invece, il look che i concorrenti presenteranno in puntata sarà essenziale dal momento che musica e immagine sono inseparabili soprattutto ai nostri giorni, e come dargli torto. Di idea ben diversa è Serena che ha confidato di volersi concentrare sulla canzone e la sua esecuzione, sulla ricerca dell’emozione portata sul palco più che sulle somiglianze. Per questa occasione, dato che già i concorrenti si truccheranno e sistemeranno, Elio abbandona i travestimenti che tanto adora per adottare un look al naturale.