Like a Star, Amadeus condurrà il nuovo programma che andrà in onda sul NOVE

Like a Star è il nuovo talent che andrà in onda sul NOVE e Amadeus ne sarà il conduttore, dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi: ecco tutto quello che sappiamo!

Amadeus tornerà a condurre un nuovo programma sul NOVE, dopo la fine dell'esperienza nel Serale di Amici di Maria De Filippi: il celebre ex direttore artistico di Sanremo, infatti, sarà alla conduzione di Like a Star, nuovo talent che andrà in onda a partire da maggio.

Like a Star, Amadeus conduttore dopo la conclusione di Amici di Maria De Filippi

Impegnato attualmente con il suo dovere di giurato nel Serale di Amici di Maria De Filippi, Amadeus non si riposerà dopo la fine del talent di Canale 5, ma tornerà sul NOVE per un nuova avventura. Condurrà infatti il nuovo programma Like a Star, che andrà in onda a partire da maggio. L'esperienza sul NOVE è iniziata con il format di Chissà chi è, versione de I soliti ignoti con cui Amadeus aveva raggiunto ottimi risultati in Rai.

Il conduttore ha anche guidato la nuova edizione de La Corrida, andata in onda nei primi mesi del 2025, omaggiando Corrado e uno degli storici format della tv italiana. Nonostante gli ascolti traballanti di Chissà chi è, con il programma comico Amadeus aveva invece raggiunto ottime vette di ascolti, tanto che la rete ha deciso di affidargli la conduzione del nuovo talent che andrà in onda a partire da maggio.

A rivelarlo è stato lo stesso conduttore, che ha pubblicato un post sui social nel quale ha svelato che lo "show musicale" di Like a Star è pronto a sbarcare in Italia. Ma cosa sappiamo sul nuovo programma del NOVE?

Like a Star, ecco tutto ciò che sappiamo sul nuovo programma condotto da Amadeus

Il programma andrà in onda a partire sul NOVE dal mese di maggio, per un totale di 8 puntate: a sfidarsi ci saranno sedici concorrenti, che saranno persone comuni che però hanno una grande passione per il mondo dello spettacolo e che dovranno portare sul palo un artista da loro apprezzato. A ognuna delle star i concorrenti tributeranno un omaggio e per farlo saranno guidati da un team di esperti che cureranno la loro voce, performance, look e movimenti. A giudicarli ci saranno il pubblico e una giuria composta da Serena Brancale, Rosa Chemical ed Elio di Elio e le storie tese.

I concorrenti saranno divisi in gruppi da tre persone e si sfideranno per riuscire a vincere il ricco montepremi di 50 mila euro: "Non dovranno solo dimostrare di saper cantare, ma anche interpretare il loro idolo" ha rivelato Amadeus a TVSorrisi e Canzoni "Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare per una sera 'una star. Non sono imitatori, ma ognuno omaggerà il proprio idolo".