Amici 24: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario saranno i giudici del serale

Secondo quanto riporta Adnkronos, Maria De Filippi avrebbe scelto i tre giudici della 24esima edizione di Amici.

Il talent show più longevo della tv, Amici di Maria de Filippi si prepara a tornare con la nuova edizione del serale e, come ogni anno, cresce l'attesa per conoscere i nomi dei giudici. secondo le ultime indiscrezioni riportate da Adnkronos, a ricoprire questo ruolo saranno tre volti noti dello spettacolo: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena d’Amario

I giudici del serale di Amici 24

Tra le grandi novità di questa edizione, spicca la presenza di Amadeus. dopo aver dominato il panorama televisivo con la sua esperienza alla guida del Festival di Sanremo, il conduttore si cimenta in una nuova avventura. il suo ingresso ad Amici rappresenta un cambiamento significativo e potrebbe portare un punto di vista inedito nel giudicare i concorrenti.

Al suo fianco ci sarà Cristiano Malgioglio, artista poliedrico e icona della musica italiana. cantautore, paroliere e volto amatissimo dal pubblico, Malgioglio ha già ricoperto il ruolo di giudice in diversi programmi televisivi, distinguendosi per la sua ironia pungente e i giudizi senza filtri. la sua presenza garantirà momenti di puro spettacolo e commenti sempre imprevedibili.

La vera sorpresa di questa giuria è Elena d’Amario . ex allieva di Amici e oggi ballerina e coreografa di fama internazionale, elena ha costruito una carriera straordinaria, entrando a far parte della prestigiosa parsons dance company. Ilsuo ritorno nel programma, questa volta come giudice, è una scelta che valorizza il talento e l’esperienza di chi ha vissuto il percorso dei concorrenti in prima persona.

Ma quando verrà confermata la giuria? Sebbene l’annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, i rumors si fanno sempre più insistenti. La registrazione della prima puntata del serale è prevista per oggi e, come da tradizione, il pubblico presente in studio potrebbe rivelare anticipazioni già nelle prossime ore.

