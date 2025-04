Le sorelle Selassié pronte a denunciare Manuel Bortuzzo dopo l’intervista a Verissimo

News VIP

Secondo quanto riporta Gabriele Parapiglia, le sorelle Jessica, Clarissa e Lulù Selassié sarebbero pronte a denunciare Manuel Bortuzzo.

Torna alta la tensione tra le sorelle Selassié e Manuel Bortuzzo. Dopo la recente ospitata del nuotatore a Verissimo, andata in onda domenica 26 aprile, le tre principesse sembrerebbero intenzionate ad agire per vie legali. A riportare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che durante una puntata del suo programma 100% Parpiglia ha parlato direttamente con l'avvocato delle sorelle.

L’intervista rilasciata da Bortuzzo nel salotto di Silvia Toffanin, in risposta alle ultime dichiarazioni pubbliche di Lulù Hailé Selassié, non è stata affatto gradita da Clarissa, Lulù e Jessica. Secondo quanto riferito da Parpiglia, le ragazze ritengono che il nuotatore abbia raccontato fatti non corrispondenti alla realtà e dannosi per la loro immagine.

Durante il programma, il giornalista ha domandato all'avvocato delle Selassié se fossero previste azioni legali contro Bortuzzo. Questa la risposta:

“Se Clarissa, Lulù e Jessica prenderanno dei provvedimenti legali dopo le dichiarazioni che Manuel Bortuzzo ha rilasciato a Verissimo? Ne hanno sicuramente diritto, perché è stato attribuito loro dei fatti determinati e gli estremi per la diffamazione ci sono tutti. Poi è una valutazione personale che faranno le ragazze insieme a noi legali, però visto che è stato raccontato un fatto mai avvenuto, davanti a milioni di persone, ci sono gli estremi. Se loro vorranno agire avranno la loro difesa alle spalle“.

A confermare l’intenzione delle sorelle è stato poi un messaggio diretto inviato a Parpiglia da Jessica Selassié:

“Ci stanno seguendo le ragazze. Mi ha scritto Jessica e mi ha detto che loro denunceranno. Quindi alla domanda di prima fatta all’avvocato, abbiamo una risposta. Probabilmente denunceranno con un altro avvocato dello stesso studio, ma loro denunceranno“.

Il nome di Lulù Selassié è tornato recentemente anche tra le cronache giudiziarie. La giovane è infatti stata condannata ad un anno e otto mesi per stalking nei confronti dell'ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La decisione è stata presa dal GUP di Roma al termine di un'indagine che ha fatto luce su un periodo prolungato di atteggiamenti insistenti e pressanti attribuiti alla Selassié, la quale – secondo quanto ricostruito – non avrebbe accettato la fine della relazione con Manuel. Gli inquirenti hanno evidenziato come, dopo la rottura definitiva, Selassié avrebbe iniziato a tormentare l’ex compagno con messaggi dal contenuto minaccioso, generandogli un forte stato d’ansia e inducendolo a cambiare le proprie abitudini quotidiane per sentirsi più al sicuro.