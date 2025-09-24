Le Iene Show, Veronica Gentili ammette: ''Questo programma è stato un azzardo''

News VIP

Veronica Gentili torna al timone de Le Iene Show insieme a Max Angioni, ed ecco cosa ha rivelato sul programma di Italia 1.

Le Iene Show sono tornate su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni al timone del programma, amatissimo dal pubblico di Mediaset. Parlando di questo format, la presentatrice ha fatto delle rivelazioni.

Le Iene Show, Veronica Gentili e Max Angioni tornano

Su Italia 1 torna Le Iene Show e al timone del programma di inchiesta e approfondimento ci sono Max Angioni e Veronica Gentili. Lei ha condotto con successo l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ammettendo di essere felice per aver accettato questo impegno su Mediaset, e ora è tornata su Italia 1 raccontando a Tv Sorrisi e Canzoni di aver fatto questa scelta consapevole che potesse essere un azzardo per la sua carriera.

“Condurre questo programma è stato un azzardo, un deviare dal mio percorso tv, quindi una scommessa”.

Una scommessa, tuttavia, certamente vinta dato che Gentili ha saputo modularsi e trovare la giusta chiave per arrivare al pubblico, molto amata dagli spettatori per il suo stile di conduzione pulito, ma anche ironico e carico di significati. Insieme a lei anche il comico Angioni che è diventato un volto molto amato della rete in pochissimo tempo. Ma come è il loro rapporto? A spiegarlo è Veronica che ha speso belle parole per il collega.

Le Iene Show, Veronica e Max: rapporto stupendo

Il duo formato da Veronica Gentili e Max Angioni poteva non convincere inizialmente il pubblico, essendo i due molto diversi tra loro per temperamento ma anche modalità di approcciarsi al pubblico. In realtà, Veronica e Max funzionano benissimo come conduttori de Le Iene Show. A svelarlo è la presentatrice che ha ammesso di non aver mai discusso con il collega anzi, tra loro c’è solo tanto divertimento e divertenti prese in giro.

Anche con il creatore de Le Iene nessuna discussione bensì sani scambi di opinione, sempre con toni civili per cercare insieme la migliore linea editoriale. Cosa ne pensate dei presentatori de Le Iene Show? Chissà quali scoop e approfondimenti verrano a galla questo anno sui temi più caldi del momento.